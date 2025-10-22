október 22., szerda

Megalázták, videóra vették – kiderült milyen büntetést kaphatnak a kisvárdai fiút megalázó gyerekek

Címkék#megalázás#Kisvárda#vádemelés

Egy tízfős banda kegyetlenül megalázott egy 14 éves fiút. Bántalmazás Kisvárdán: videóra vették az esetet.

Szon.hu

Bántalmazás Kisvárdán: kegyetlenül csicskáztatott és megalázott egy 14 éves fiút egy tízfős, idősebb gyerekekből álló banda Kisvárdán. 

Bántalmazás Kisvárdán: kegyetlenül megaláztak egy 14 éves fiút
Bántalmazás Kisvárdán: kegyetlenül megaláztak egy 14 éves fiút
Fotó: Tények

Bántalmazás Kisvárdán: vádat emeltek az ügyben

Letérdeltették és arra kényszerítették, hogy csókolja meg a cipőjüket, miközben folyamatosan szidták. A megdöbbentő bántalmazást ráadásul videóra is vették. Az ügyészség most vádat emelt ellenük, ha elítélik őket, korrekciós programra kell majd menniük, de olyan is van köztük, akit közmunkára küldenének. írja a Tények

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy csapat kamasz alázta meg az iskolás fiút Kisvárdán, videofelvétel is készült az esetről. A kisfiú bántalmazása nagyon sok embert megrázott.

Februárban fiatalok, szülők és nagyszülők is részt vettek Kisvárdán az iskolai erőszak, a bántalmazás megfékezésére szervezett csendes demonstráción:

Az esetről készült Tények riport ide kattitnva érhető el.

Ez is érdekelheti:

 

