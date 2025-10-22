12 perce
Videóra vették a történteket – kiderült, milyen büntetést kaphatnak a kisvárdai fiút megalázó gyerekek
Egy tízfős banda kegyetlenül megalázott egy 14 éves fiút. Bántalmazás Kisvárdán: videóra vették az esetet.
Bántalmazás Kisvárdán: kegyetlenül csicskáztatott és megalázott egy 14 éves fiút egy tízfős, idősebb gyerekekből álló banda Kisvárdán.
Bántalmazás Kisvárdán: vádat emeltek az ügyben
Letérdeltették és arra kényszerítették, hogy csókolja meg a cipőjüket, miközben folyamatosan szidták. A megdöbbentő bántalmazást ráadásul videóra is vették. Az ügyészség most vádat emelt ellenük, ha elítélik őket, korrekciós programra kell majd menniük, de olyan is van köztük, akit közmunkára küldenének. –írja a Tények
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy csapat kamasz alázta meg az iskolás fiút Kisvárdán, videofelvétel is készült az esetről. A kisfiú bántalmazása nagyon sok embert megrázott.
A kisfiút annyira megalázták, hogy pszichológusra van szüksége
Februárban fiatalok, szülők és nagyszülők is részt vettek Kisvárdán az iskolai erőszak, a bántalmazás megfékezésére szervezett csendes demonstráción:
„Nem hagyhatjuk, hogy rettegjenek a gyerekek” – tömegek demonstráltak a megalázott Márkért Kisvárdán – fotókkal, videókkal
Az esetről készült Tények riport ide kattitnva érhető el.
Ez is érdekelheti:
Kigyulladt egy kombájn motortere Szabolcsban, de a tulaj nem esett kétségbe!
Új traffibox Szabolcsban – mostantól itt is könnyen villanhat a csekk!