Döbbenet

52 perce

Félelmetes, ami kiderült! Börtönből szabadult bűnöző járkált éjjel a nyíregyházi udvarokon

Pár hetet töltött csak szabadlábon. Letartóztatásba került, mert munka helyett újra betörésekből tartotta el magát a nyíregyházi férfi.

Szon.hu

Egy többszörösen büntetett előéletű nyíregyház férfit a bíróság szeptember 9-én lopások miatt börtönbüntetésre ítélt. A férfi a szabadságvesztés végrehajtására a bíróságtól 3 hónap halasztást kért és kapott, egyidejűleg a bíró a letartóztatását is megszüntette.

Betörés, lopás Nyíregyházán: börtönből szabadult bűnöző járkált éjjel a nyíregyházi udvarokon
 Illusztráció: MW-archív/Szon.hu

Betörés, lopás az éj leple alatt

Alig került szabadlábra, az éjszakai órákban Nyíregyházát járva több családi ház udvarára és lakásba is bement, ahonnan eladható értékeket lopott el. Az egyik házon lévő biztonsági kamera rögzítette a férfit, akit a felvételek alapján a nyomozók felismertek.

A Nyíregyházi Járási Ügyészség indítványozta letartóztatását, mert hajléktalan életmódja miatt tartani lehet attól, hogy az ellene indult eljárásban elérhetetlenné válna, illetve attól is, hogy újabb bűncselekményt követne el – tájékoztatta portálunkat Dr. Borsodi-Buss Emese, a vármegyei főügyészség sajtószóvivője és hozzátette: a bíróság az ügyészi indítvánnyal egyetértve 1 hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

Ez is érdekelheti:

Botcsinálta duguláselhárítók több millió forintot csaltak ki áldozataiktól. A debreceni rendőrök lecsaptak csaló szakemberekre, vagyonvisszaszerzés keretében pedig közel 5 millió forintot foglaltak le.

Az adatok szerint a háromfős banda duguláselhárítást vállalt, több helyen is hirdették magukat, főleg az interneten. Korrekt, reális árakkal dolgoztak a honlapjuk szerint, de a megrendelők sokszor még telefonban is rápontosítottak ezekre.

Bővebben az akcióról az alábbi linkre kattintva olvashat.

 

