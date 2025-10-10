Félelmetes, ami kiderült! Börtönből szabadult bűnöző járkált éjjel a nyíregyházi udvarokon

Egy többszörösen büntetett előéletű nyíregyház férfit a bíróság szeptember 9-én lopások miatt börtönbüntetésre ítélt. A férfi a szabadságvesztés végrehajtására a bíróságtól 3 hónap halasztást kért és kapott, egyidejűleg a bíró a letartóztatását is megszüntette.

Betörés, lopás Nyíregyházán: börtönből szabadult bűnöző járkált éjjel a nyíregyházi udvarokon

Illusztráció: MW-archív/Szon.hu

Betörés, lopás az éj leple alatt

Alig került szabadlábra, az éjszakai órákban Nyíregyházát járva több családi ház udvarára és lakásba is bement, ahonnan eladható értékeket lopott el. Az egyik házon lévő biztonsági kamera rögzítette a férfit, akit a felvételek alapján a nyomozók felismertek.

A Nyíregyházi Járási Ügyészség indítványozta letartóztatását, mert hajléktalan életmódja miatt tartani lehet attól, hogy az ellene indult eljárásban elérhetetlenné válna, illetve attól is, hogy újabb bűncselekményt követne el – tájékoztatta portálunkat Dr. Borsodi-Buss Emese, a vármegyei főügyészség sajtószóvivője és hozzátette: a bíróság az ügyészi indítvánnyal egyetértve 1 hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

