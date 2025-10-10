26 perce
Félelmetes, ami kiderült! Börtönből szabadult bűnöző járkált éjjel a nyíregyházi udvarokon
Pár hetet töltött csak szabadlábon. Letartóztatásba került, mert munka helyett újra betörésekből tartotta el magát a nyíregyházi férfi.
Egy többszörösen büntetett előéletű nyíregyház férfit a bíróság szeptember 9-én lopások miatt börtönbüntetésre ítélt. A férfi a szabadságvesztés végrehajtására a bíróságtól 3 hónap halasztást kért és kapott, egyidejűleg a bíró a letartóztatását is megszüntette.
Betörés, lopás az éj leple alatt
Alig került szabadlábra, az éjszakai órákban Nyíregyházát járva több családi ház udvarára és lakásba is bement, ahonnan eladható értékeket lopott el. Az egyik házon lévő biztonsági kamera rögzítette a férfit, akit a felvételek alapján a nyomozók felismertek.
A Nyíregyházi Járási Ügyészség indítványozta letartóztatását, mert hajléktalan életmódja miatt tartani lehet attól, hogy az ellene indult eljárásban elérhetetlenné válna, illetve attól is, hogy újabb bűncselekményt követne el – tájékoztatta portálunkat Dr. Borsodi-Buss Emese, a vármegyei főügyészség sajtószóvivője és hozzátette: a bíróság az ügyészi indítvánnyal egyetértve 1 hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.
