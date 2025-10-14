Horrorpékség 2.0: brutál, mit találtak a kenyérben! Gusztustalan sztorik keringenek a bezáratott szabolcsi sütödéről

Bezáratott szabolcsi sütöde: hatalmas koszban, pókháló és a plafonról pergő vakolat alatt sütötték a pékárut egy tiszavasvári üzemben, amit a NÉBIH záratott be néhány nappal ezelőtt. –írta a Tények

Bezáratott szabolcsi sütöde: undorító állapotok uralkodtak az üzemben

Fotó: NÉBIH

Bezáratott szabolcsi sütöde: a helyiek is megszólaltak

A horrorsütödében vastagon állt a kosz a falakon és az eszközökön, az ablakpárkányon pedig még rovartetemeket is találtak az ellenőrök. A helyiek azt mondták, hogy már korábban is volt probléma az itt készült termékekkel, volt, aki állítólag egeret talált benne.