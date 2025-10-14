október 14., kedd

Elrettentő példa

4 órája

Horrorpékség 2.0: brutál, mit találtak a kenyérben! Gusztustalan sztorik keringenek a bezáratott szabolcsi sütödéről

Címkék#NÉBIH#pékség#sütöde#Tiszavasvári

Gusztustalan, ami az üzemben történt. Bezáratott szabolcsi sütöde: a helyiek is megszólaltak.

Szon.hu

Bezáratott szabolcsi sütöde: hatalmas koszban, pókháló és a plafonról pergő vakolat alatt sütötték a pékárut egy tiszavasvári üzemben, amit a NÉBIH záratott be néhány nappal ezelőtt. írta a Tények

Bezáratott szabolcsi sütöde: undorító állapotok uralkodtak az üzemben
Bezáratott szabolcsi sütöde: undorító állapotok uralkodtak az üzemben
Fotó: NÉBIH

Bezáratott szabolcsi sütöde: a helyiek is megszólaltak

A horrorsütödében vastagon állt a kosz a falakon és az eszközökön, az ablakpárkányon pedig még rovartetemeket is találtak az ellenőrök. A helyiek azt mondták, hogy már korábban is volt probléma az itt készült termékekkel, volt, aki állítólag egeret talált benne.

A tiszavasvári sütőipari üzemben súlyos élelmiszerlánc-biztonsági hiányosságokat állapítottak meg a NÉBIH szakemberei egy helyszíni ellenőrzés során.

A feltárt jogsértések miatt a pékségtevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették. 

Az esetről készült Tények riport ide kattintva érhető el.

Horrorpékség Szabolcsban

Fotók: Nébih

Ez is érdekelheti:

 

 

 

