1 órája
Horrorpékség 2.0: brutál, mit találtak a kenyérben! Gusztustalan sztorik keringenek a bezáratott szabolcsi sütödéről
Gusztustalan, ami az üzemben történt. Bezáratott szabolcsi sütöde: a helyiek is megszólaltak.
Bezáratott szabolcsi sütöde: hatalmas koszban, pókháló és a plafonról pergő vakolat alatt sütötték a pékárut egy tiszavasvári üzemben, amit a NÉBIH záratott be néhány nappal ezelőtt. –írta a Tények
Bezáratott szabolcsi sütöde: a helyiek is megszólaltak
A horrorsütödében vastagon állt a kosz a falakon és az eszközökön, az ablakpárkányon pedig még rovartetemeket is találtak az ellenőrök. A helyiek azt mondták, hogy már korábban is volt probléma az itt készült termékekkel, volt, aki állítólag egeret talált benne.
Gyomorforgató horrorpékség Szabolcs vármegyében! Azonnali hatállyal bezáratta a NÉBIH! (fotók, videó)
A tiszavasvári sütőipari üzemben súlyos élelmiszerlánc-biztonsági hiányosságokat állapítottak meg a NÉBIH szakemberei egy helyszíni ellenőrzés során.
A feltárt jogsértések miatt a pékségtevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették.
Az esetről készült Tények riport ide kattintva érhető el.
