Rendőrség
1 órája
780 ezer forintos bírságot kapott Szabolcsban!
Ezt kellett hozzá tennie!
Durva bírságot kapott!
Forrás: police.hu
Túlsúlyos járműszerelvényt ellenőriztek a kölcsei rendőrök Csenger külterületén. A gépkocsikat szállító járműszerelvény össztömege 2180 kilogrammal haladta meg a forgalmi engedélyébe bejegyzett maximális értéket - írták a szabolcsi rendőrök Facebook-odalunkon.
Durva bírság járt ezért!
A rendőrök a 48 éves román állampolgárságú járművezetőt a túlsúly megszüntetésére, és a szabályszegés elkövetése miatt 780.000 forint összegű közigazgatási pénzbírság megfizetésére kötelezték.
