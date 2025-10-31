október 31., péntek

Rendőrség

1 órája

780 ezer forintos bírságot kapott Szabolcsban!

Címkék#rendőr#Csenger#gépkocsi

Ezt kellett hozzá tennie!

Szon.hu
780 ezer forintos bírságot kapott Szabolcsban!

Durva bírságot kapott!

Forrás: police.hu

Túlsúlyos járműszerelvényt ellenőriztek a kölcsei rendőrök Csenger külterületén. A gépkocsikat szállító járműszerelvény össztömege 2180 kilogrammal haladta meg a forgalmi engedélyébe bejegyzett maximális értéket - írták a szabolcsi rendőrök Facebook-odalunkon.

Durva bírság járt ezért!


A rendőrök a 48 éves román állampolgárságú járművezetőt a túlsúly megszüntetésére, és a szabályszegés elkövetése miatt 780.000 forint összegű közigazgatási pénzbírság megfizetésére kötelezték.

 

