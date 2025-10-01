október 1., szerda

Megtörtént eset

29 perce

„Az angyalok vigyáztak rám, mert repedt bordákkal megúsztam"– Drámai történet egy baleset túlélőjétől

Címkék#baleset#objektív felelősség#rendőrség#biztonsági öv#sérülés

A legfontosabb utasvédelmi berendezés, amire sokan csak legyintenek. A biztonsági öv használata nem kedv kérdése, mindenkinek kötelező!

Munkatársunktól
Egy balesetnél a járművezető életét mentheti meg, ha bekapcsolta a biztonsági övet

Fotó: Illusztráció: Sipeki Péter-archív

A becsatolt biztonsági öv nem csak a járműből a kiesést, kirepülést akadályozza meg, de csökkenti a súlyos, illetve a halálos sérülések bekövetkezési esélyét is.

A biztonsági öv nem a balesetet előzi meg, hanem jelentősen csökkenti a sérülés mértékét
Illusztráció: Bordás Béla-archív

– Mindig utáltam a biztonsági övet, kényelmetlen volt, zavart a vezetésben, ezért nem is használtam. Egy baleset azonban mindent megváltoztatott. Nem én voltam a hibás, amikor nagy sebességgel a mögöttem érkező autó gyakorlatilag belepaszírozott az előttem haladó kocsiba. Csak a csattanásra emlékszem, a következő kép, hogy egy hordágyon fekszem és iszonyatosan nehezen veszem a levegőt, azt érzem, szétszakad a mellkasom. A mentős szerint az angyalok vigyáztak rám, mert repedt bordákkal, zúzódással „megúsztam” a becsapódást. Ha akkor törnek a bordáim és a tüdőmbe fúródnak, ma nem beszélgetnénk – elevenítette fel történetét Tóth Attila. – Ez volt az a pillanat, amikor megrögzött biztonsági öv párti lettem. Mindig bekötöm maga, s szeptember 18-a óta, amikortól már a VÉDA-kamerák is figyelik az öv használatát, addig el sem indulok, amíg a hátsó ülésen ülők nem kapcsolták be az övet. Az objektív felelősség alapján én biztosan senki után nem fizetek – szögezte le a nyíregyházi családapa, aki a munkája miatt rengeteget vezet és hetente több száz kilométert tölt az autópályán.

A VÉDA-kapuk kamerái szeptember 18-a óta azt is figyelik, akik az autóban ülnek, bekötötték-e a biztonsági övet
Fotó: MW-archív

Életmentő eszköz, az emberiség egyik legnagyobb találmánya

Az idei év sok változást hozott hiszen, július 5-től az objektív felelősség hatálya alá tartozik a biztonsági öv használatának elmulasztása, vagyis 

a gépjármű üzemben tartója vagy a gépjármű használója felel a biztonsági öv használatára vonatkozó előírások betartásáért.

 Szeptember 18-ától pedig a VÉDA-kamerák is rögzítik, ha valaki nincs bekötve, a büntetés mértéke pedig tetemes. 

  • Lakott területen belül 20 ezer,
  • lakott területen kívül 30 ezer,
  • autóúton vagy autópályán 40 ezer forint a közigazgatási bírság összege. 

A szigorítások egyértelmű célja, hogy jelentősen csökkentse a halálos baleseteket, valamint a súlyosan sérültek számát, ebben pedig komoly szerepe van a passzív biztonsági eszközök használatának.

Az idei év első 7 hónapjában a biztonsági öv nélkül meghalt személyek száma elérte a 40-et, a megsérültek száma pedig meghaladta az 500-at – erről Berzai Zsolt alezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési Osztály osztályvezetője egy szeptemberi sajtótájékoztatón.  

Az alezredes rámutatott, hogy vizsgálatok igazolják: a biztonsági öv használata átlagosan 50-60 százalékkal csökkenti a személyi sérülés, valamint a halálozás kockázatát, továbbá jelentős szerepe van a sérülések súlyosságának csökkentésében. Baleset esetén a szabályosan rögzített öv nemcsak a test előrelendülését, a járműből kiesést akadályozza meg, hanem az ütközés során fellépő energiát az emberi test legnagyobb teherbírású részeihez, a medencéhez és a bordákhoz vezeti el.

Úgy fogalmazott, hogy 

a gépjárművekbe szerelt hárompontos biztonsági öv az egyik legfontosabb biztonságtechnikai fejlesztés, amelynek az elmúlt fél évszázadban a legszerényebb becslések szerint is legalább egymillióan köszönhetik az életüket. 

A biztonsági öv jelenleg is a gépjárművek legelterjedtebb és legfontosabb biztonsági, utasvédelmi berendezése, és minden más passzív biztonsági megoldás alapja (légzsák, övfeszítő stb.).

Biztonsági öv használat: sajnos nem Szabolcs vármegye a pozitív példa

A rendőség közlekedésbiztonsági akcióik Szabolcs vármegyében sok százan buknak el amiatt, mert nem kapcsolják be a biztonsági övet
A rendőség közlekedésbiztonsági akcióik Szabolcs vármegyében sok százan buknak el amiatt, mert nem kapcsolják be a biztonsági övet
Fotó: rendőrség

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei adatok azonban nem adnak okot a bizakodásra. Szeptember elején dr. Vajtó Levente rendőr alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője sokkoló számot közölt: vármegyénkben csak az első nyolc hónapban 20 ezer esetben intézkedtek a passzív biztonsági eszköz használatának elmulasztása miatt. 

Az alezredes megdöbbentő esetekkel is szembesítette olvasóinkat, amit ebben a cikkünkben olvashattak

Majd szeptember 16. és 22. között Roadpol akciót tartott a rendőrség, s újfent kiderült, a szabolcs-szatmár-beregiek nem tanulnak sem az elrettentő példákból, sem a tragédiákból, de abból sem, ha tetemes bírságot kell fizetniük.

Sajnos azt látjuk, hogy a már bevezetett objektív felelősség sem hozott pozitív változást, pedig a biztonsági övnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy egy balesetnél milyen súlyos lesz a sérülés

– mondta értékelésében Morvai Szabolcs alezredes. A közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője hozzátette, a fokozott ellenőrzés egy hete alatt 1016 esetben szabtak ki bírságot amiatt, hogy szándékosan vagy véletlenül a jármű vezetője és/vagy utasa felejtette el használni a biztonsági övet

A Roadpol további eredményeire itt számoltunk be

S ez a szám szinte csaknem megegyezik azzal, amit egy márciusi Roadpol akció hozott: akkor 1109 esetben felejtették el bekapcsolni a biztonsági övet. Lakott területen belül 687-en, lakott területen kívül 181-en szegték meg a KRESZ-szabályait. Autópályán nyolc esetben állítottak meg olyan járművezetőt, aki ugyancsak fittyet hányt a passzív biztonsági eszköz használatára, 234 autóban az utas döntött úgy, nem csatolja be magát. Vagyis mondhatjuk azt, hogy fél év alatt nem sokat javult a helyzet, a rendőrség pedig még több ellenőrzéssel mindent megtesz annak érdekében, hogy az autósok megtanulják: a biztonsági öv és a biztonsági gyermekülés használata kötelező, nem csak előírás, hanem az élet védelmének fontos eszköze.  

 

