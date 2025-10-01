„Az angyalok vigyáztak rám, mert repedt bordákkal megúsztam"– Drámai történet egy baleset túlélőjétől

A becsatolt biztonsági öv nem csak a járműből a kiesést, kirepülést akadályozza meg, de csökkenti a súlyos, illetve a halálos sérülések bekövetkezési esélyét is.

A biztonsági öv nem a balesetet előzi meg, hanem jelentősen csökkenti a sérülés mértékét

Illusztráció: Bordás Béla-archív

– Mindig utáltam a biztonsági övet, kényelmetlen volt, zavart a vezetésben, ezért nem is használtam. Egy baleset azonban mindent megváltoztatott. Nem én voltam a hibás, amikor nagy sebességgel a mögöttem érkező autó gyakorlatilag belepaszírozott az előttem haladó kocsiba. Csak a csattanásra emlékszem, a következő kép, hogy egy hordágyon fekszem és iszonyatosan nehezen veszem a levegőt, azt érzem, szétszakad a mellkasom. A mentős szerint az angyalok vigyáztak rám, mert repedt bordákkal, zúzódással „megúsztam” a becsapódást. Ha akkor törnek a bordáim és a tüdőmbe fúródnak, ma nem beszélgetnénk – elevenítette fel történetét Tóth Attila. – Ez volt az a pillanat, amikor megrögzött biztonsági öv párti lettem. Mindig bekötöm maga, s szeptember 18-a óta, amikortól már a VÉDA-kamerák is figyelik az öv használatát, addig el sem indulok, amíg a hátsó ülésen ülők nem kapcsolták be az övet. Az objektív felelősség alapján én biztosan senki után nem fizetek – szögezte le a nyíregyházi családapa, aki a munkája miatt rengeteget vezet és hetente több száz kilométert tölt az autópályán.

A VÉDA-kapuk kamerái szeptember 18-a óta azt is figyelik, akik az autóban ülnek, bekötötték-e a biztonsági övet

Fotó: MW-archív

Életmentő eszköz, az emberiség egyik legnagyobb találmánya

Az idei év sok változást hozott hiszen, július 5-től az objektív felelősség hatálya alá tartozik a biztonsági öv használatának elmulasztása, vagyis

a gépjármű üzemben tartója vagy a gépjármű használója felel a biztonsági öv használatára vonatkozó előírások betartásáért.

Szeptember 18-ától pedig a VÉDA-kamerák is rögzítik, ha valaki nincs bekötve, a büntetés mértéke pedig tetemes.

Lakott területen belül 20 ezer,

lakott területen kívül 30 ezer,

autóúton vagy autópályán 40 ezer forint a közigazgatási bírság összege.

A szigorítások egyértelmű célja, hogy jelentősen csökkentse a halálos baleseteket, valamint a súlyosan sérültek számát, ebben pedig komoly szerepe van a passzív biztonsági eszközök használatának.