Bevállalja, hogy együtt autózik a rendőrséggel?

A rendőrség felállít egy vezetéstechnikai pályát, a KRESZ Caféban a pörgetés után csak egy helyes válasz kell, hogy a közlekedéssel kapcsolatos kérdéseikre a legilletékesebb személyektől kapjanak válaszokat. A gépjárművek műszaki átvizsgálását is elvégzik október 24-én és 25-én, pénteken és szombaton 9 és 14 óra között a Bónis Sámuel utcai új Volán telephelyen. Ütközés- és borulás szimulátor is kipróbálható.

Autózz velünk! Két napos lesz a rendőrség különleges rendezvénye, a járművezetőket készítik fel az őszi és téli közlekedésre, a borulás szimulátor is kipróbálható

Plakát: rendőrség

Autózz velünk! – a járművezetőket készítik fel az őszi-téli közlekedésre, a borulás szimulátor is kipróbálható

Amitől igazán különleges lesz a vármegyei rendőr-főkapitányság és a baleset-megelőzési bizottság rendezvénye, hogy nem csak a járműveket, hanem az azokat vezetőket is felkészítik az őszi és téli közlekedés kihívásaira. Az elméleti KRESZ-teszt pontos képet ad a kormány mögött ülő tudásáról, az egészségügyi szűrés és a látásvizsgálat pedig arra, hogy van-e olyan rizikótényező – kardiovaszkuláris eltérés, vércukor vagy vérnyomásgond, esetleges látásromlás –, ami akár egy baleset bekövetkeztében szerepet játszhat.

Aki szeretné megtudni, hogy milyen 10 kilométer per órás sebességgel becsapódni egy balesetben, azt várja az ütközés szimulátor, sőt, a Magyar Autóklub borulás szimulátorát is ki lehet próbálni. Meghatározó élmény lehet biztonságos körülmények között átélni, milyen érzés, ha felborul a kocsi, vagy többször átfordul a tengelye körül. Azt is megérezhetik a legbátrabbak, milyen erők hatnak az emberre, ha fejjel lefelé lóg a biztonsági övön. A szimulátor valósághű élményt nyújt a kipróbálójának, aki megtapasztalja azt is, miért olyan fontos a biztonsági öv használata.

A rendőrség Autózz velünk! elnevezésű programján a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Erre a [email protected] oldalon van lehetőség, kérik a jelentkező nevének és az autó típusának feltüntetését is.