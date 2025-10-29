október 29., szerda

Bűncselekmény

1 órája

Durva jelenet a szabolcsi börtönben – rátámadt az őrre a fogvatartott

Címkék#bűncselekmény#gitár#börtön

A gitárja miatt dühöngött a börtönben. Újabb bűncselekmény miatt kell felelnie a vádlottnak.

Szon.hu

Letartóztatása ideje alatt követett el újabb, börtönnel fenyegetett bűncselekményt.

bűncselekmény
Bűncselekmény a rácsok mögött: megtámadta az őrt a fogvatartott
Forrás:  Illusztráció: Shutterstock

Bűncselemény a rácsok mögött

Szabályt sértett a fogvatartott, majd amikor emiatt a gitárját elvették, nekitámadt a börtönőrnek.

A vádlottal szemben eljárás folyik életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt, ezért a bíróság letartóztatását rendelte el. 2025 júliusában a vádlott a zárkája ajtaján dörömbölt és kiabált, mert sérelmezte, hogy korábban a gitárját elvették, amelynek oka éppen a túl hangos gitározás és éneklés volt.

A zárkához odament az ügyeletes őr, akit a vádlott szidalmazni kezdett és két kézzel mellkason ütött, majd a zárkában lévő széket felemelte azzal a szándékkal, hogy azt az őr felé dobja. Zárkatársai léptek közbe, egyikük kirúgta kezéből a széket, a többiek megfogták, majd az odaérkező őrök megbilincselték.

A korábban már büntetett előéletű vádlottal szemben hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 2 év 4 hónap börtönbüntetés az ügyészség mértékes indítványa - tájékoztatott Dr. Márton Anett Zsuzsanna, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

