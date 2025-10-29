1 órája
Durva jelenet a szabolcsi börtönben – rátámadt az őrre a fogvatartott
A gitárja miatt dühöngött a börtönben. Újabb bűncselekmény miatt kell felelnie a vádlottnak.
Letartóztatása ideje alatt követett el újabb, börtönnel fenyegetett bűncselekményt.
Bűncselemény a rácsok mögött
Szabályt sértett a fogvatartott, majd amikor emiatt a gitárját elvették, nekitámadt a börtönőrnek.
A vádlottal szemben eljárás folyik életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt, ezért a bíróság letartóztatását rendelte el. 2025 júliusában a vádlott a zárkája ajtaján dörömbölt és kiabált, mert sérelmezte, hogy korábban a gitárját elvették, amelynek oka éppen a túl hangos gitározás és éneklés volt.
A zárkához odament az ügyeletes őr, akit a vádlott szidalmazni kezdett és két kézzel mellkason ütött, majd a zárkában lévő széket felemelte azzal a szándékkal, hogy azt az őr felé dobja. Zárkatársai léptek közbe, egyikük kirúgta kezéből a széket, a többiek megfogták, majd az odaérkező őrök megbilincselték.
A korábban már büntetett előéletű vádlottal szemben hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 2 év 4 hónap börtönbüntetés az ügyészség mértékes indítványa - tájékoztatott Dr. Márton Anett Zsuzsanna, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.
