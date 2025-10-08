Elhunyt Mátészalka díszpolgára, az egész város gyászolja!

– Mély fájdalommal értesültem arról, hogy október 8-án elhunyt Csányi Ottó, Fasang-díjas karnagy, az Esze Tamás Gimnázium nyugalmazott ének-zene tanára, Mátészalka díszpolgára - osztotta meg közösségi oldalán dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere.

Csányi Ottó, Mátészalka díszpolgára elhunyt

Fotó: Hanusi Péter Facebook oldala

Csányi Ottó emléke örökké élni fog

Emléke örökké élni fog a zene és a közösség iránti szeretetében, amelyet életműve és tanítványai továbbvisznek. Nyugodjék békében!

„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem” (Zsoltárok 23:4)

- írta közösségi oldalán dr. Hanusi Péter.

A keletnepe.hu oldalon olvasható, Csányi Ottóról szóló cikkből kiderül: 1946. január 21-én Tiszapüspökiben született, apai nagyszülei is pedagógusok voltak. Édesapja munkája mellett hangszeres zenét oktatott. Pedagógus a testvére is. A törökszentmiklósi gimnáziumban érettségizett. A zeneművészeti szakiskola, a tanítóképző, majd a zeneművészeti főiskola azonban már Debrecenhez kötötte. Itt ismerkedett meg feleségével, Halász Évával A Hajdúságot a diploma megszerzését követően a szatmári térség váltotta fel. Nagyecseden kezdtek tanítani, 1971-ben. 1975-től Mátészalkán, a Hősök Terei Általános Iskolában folytatták az oktató-nevelő munkát. Eközben bekapcsolódtak a Mátészalkai Ádám Jenő Pedagóguskórus munkájába. Komoly változást jelentett, amikor Erdős Jenőt követően Csányi Ottóra bízták a kórus vezetését 1978-tól. Ekkor már az Esze Tamás Gimnáziumban tanított. Felesége, illetve Diána lánya és Szabolcs fia is a pedagógus hivatást választották.