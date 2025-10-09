október 9., csütörtök

Felelősségvállalásból egyes

1 órája

Karambol, pia, menekülés – egyetlen szó nélkül lépett le a vétkes sofőr Szabolcsban

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#cserbenhagyásos baleset#segítségnyújtás elmulasztása

Mindegy, hogy miért hagyja el a helyszínt a balesetet okozó sofőr, a lehető legrosszabb döntést hozza meg, amikor elmenekül. A cserbenhagyás bűncselekmény, ahogy a segítségnyújtás elmulasztása is.

Munkatársunktól

Egyre gyakoribb, hogy a vétkes sofőr elmenekül a közlekedési balesetek helyszínéről, magukra hagyja a sérülteket és nem vállalja tettéért a felelősséget. Sok esetben csak napokkal később sikerül azonosítani a menekülő autóst; ilyenkor cserbenhagyás miatt indul ellene eljárás. Portálunk az elmúlt hónapokban több hasonló esetről is beszámolt, legyen szó városi karambolról vagy vidéki ütközésről – az alábbiakban cserbenhagyásos baleseteket gyűjtöttünk össze.

cserbenhagyás, cserbenhagyásos baleset, segítségnyújtás elmulasztása, vétkes sofőr, elhagyta a helyszínt, elmenekült
Cserbenhagyás: napokig bujkált az a férfi, aki – feltehetően ittasan – karambolt okozott Nyírpazony és Nyíregyháza között, majd anélkül, hogy segített volna a baleset sérültjének, elmenekült a helyszínről
Fotó: Sipeki Péter

Mikor beszélünk cserbenhagyásról?

„Két autó ütközött össze múlt szombaton Kemecsénél, az egyik nekihajtott a Lónyai-főcsatorna feletti híd korlátjának. Az egyik kocsiban csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett, a másik jármű utasa elhagyta a helyszínt” – számoltunk be a szon.hu-n többször is az esetről, ami nagy felzúdulást keltett, ugyanis a Tények információi szerint a vétkes vezető ittasan ült volán mögé.

Valószínűleg emlékeznek még arra a balesetre, ami napokig szerepelt a helyi híradásokan: augusztus 7-én késő este Nyíregyháza és Nyírpazony között összeütközött két autó. A baleset helyszínén teljes útzár volt érvényben, a mentők egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A vétkes sofőr elmenekült a helyszínről, a rendőrök csak napokkal később fogták el a pátrohai férfit, akit két bűncselekmény gyanújával hallgattak ki: segítségnyújtás elmulasztása miatt, és azért, mert úgy ült volán mögé, hogy korábban eltiltották a vezetéstől.

Eddig nem látott képek a Nyírpazonyi balesetről

Fotók: Sipeki Péter

Nem tett kárt másokban, mégis olajra lépett az az autós, aki augusztus 2-án Nyíregyházán, a Tüzér utcán nekihajtott egy villanyoszlopnak. A gépjármű vezetője maga mögött hagyta a megrongált oszlopot és az autóját is.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Milyen következményekkel számolhat, aki balesetet okoz, majd elhagyja a helyszínt? 

A magyar Büntető Törvénykönyv (Btk.) 239. §-a a cserbenhagyás bűncselekményét szabályozza, amely akkor valósul meg, ha egy közlekedési balesetben érintett járművezető ahelyett, hogy megállna és meggyőződne arról, hogy történt-e sérülés vagy segítségnyújtásra szorul-e valaki, elhagyja a helyszínt. Ez a cselekmény vétségnek minősül, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, kivéve, ha a járművezető más súlyosabb bűncselekményt követett el

– tájékoztatta lapunkat a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Mi a különbség a cserbenhagyás és a segítségnyújtás elmulasztása között? 
A cserbenhagyás egy közlekedési bűncselekmény, ilyen például egy koccanás, amikor jellemzően személyi sérülés nem történik, kár legfeljebb a járművekben keletkezik, ám az egyik érintett nem áll meg. A segítségnyújtás elmulasztása azonban egy élet és testi épség elleni bűncselekmény, ami gyakran előfordul közlekedés során is. Cserbenhagyás is csak akkor állapítható meg az elkövető terhére, amennyiben súlyosabb bűncselekmény – tipikusan a segítségnyújtás elmulasztása – nem valósult meg. Egyébként a cserbenhagyás 1 évig, a segítség nyújtás elmulasztása 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Emellett pedig léteznek minősített esetek, amelyek szigorúbban büntethetők – írja a birosag.hu.

 

