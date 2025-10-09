Karambol, pia, menekülés – egyetlen szó nélkül lépett le a vétkes sofőr Szabolcsban

Egyre gyakoribb, hogy a vétkes sofőr elmenekül a közlekedési balesetek helyszínéről, magukra hagyja a sérülteket és nem vállalja tettéért a felelősséget. Sok esetben csak napokkal később sikerül azonosítani a menekülő autóst; ilyenkor cserbenhagyás miatt indul ellene eljárás. Portálunk az elmúlt hónapokban több hasonló esetről is beszámolt, legyen szó városi karambolról vagy vidéki ütközésről – az alábbiakban cserbenhagyásos baleseteket gyűjtöttünk össze.

Cserbenhagyás: napokig bujkált az a férfi, aki – feltehetően ittasan – karambolt okozott Nyírpazony és Nyíregyháza között, majd anélkül, hogy segített volna a baleset sérültjének, elmenekült a helyszínről

Fotó: Sipeki Péter

Mikor beszélünk cserbenhagyásról?

„Két autó ütközött össze múlt szombaton Kemecsénél, az egyik nekihajtott a Lónyai-főcsatorna feletti híd korlátjának. Az egyik kocsiban csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett, a másik jármű utasa elhagyta a helyszínt” – számoltunk be a szon.hu-n többször is az esetről, ami nagy felzúdulást keltett, ugyanis a Tények információi szerint a vétkes vezető ittasan ült volán mögé.