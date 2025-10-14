1 órája
Börtönbe megy a szabolcsi rémdoktornő! A földi poklot élték át a betegek a rendelőjében – videóval
Rács mögé került az az orvos, aki a tiszalöki börtönben bántalmazta a rabokat. Csilipaprikát kevert a fertőtlenítőszerbe.
Csilipaprikát kevert a fertőtlenítőszerbe: A tiszalöki börtönben dolgozott az az orvos , aki a vádlottak padjára került. A doktornő megunta, hogy az elítéltek gyakran keresik fel panaszaikkal, ezért társaival ördögi tervet eszeltek ki. Csilipaprikát termesztettek, amit ledaráltak, összekeverték a fertőtlenítőszerrel, és az orvos ezzel vizsgálta a betegeket. A rabok emiatt pokoli kínokat éltek át, a doktornő ráadásul a katétert is bekente a csípős paprikával.
Mint azt korábban megírtuk, nem tartja magát bűnösnek az az orvosnő, aki szadista módszerrel büntetett meg egy rabot a tiszalöki börtönben, mert elege lett a túl sok betegből.
Valósággá vált a Fűrész Tiszalökön: a rémdoktornő rendelt, üvöltött a rab a csilis vizsgálattól – videó
A kegyetlen orvos korábban mindent tagadott, és az utolsó szó jogán is az ártatlanságát hangoztatta.
A katonai bíróság azonban elítélte 2 év 6 hónap börtönfokozatú szabadságvesztést kapott a doktornő és 5 évig nem gyógyíthat. Szintén két és fél évre kerül rács mögé az egészségügyi osztályvezető akit ugyanúgy 5 évre tiltottak el a foglalkozástól. Az ápolót pedig pénzbüntetésre ítélték.
Megdöbbentő, mivel kínzott a doktornő a tiszalöki börtönben – óriási a botrány
Betegeket kínzott egy doktornő Szabolcsban, filmekben se látni ilyen durva módszert
