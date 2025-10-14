Börtönbe megy a szabolcsi rémdoktornő! A földi poklot élték át a betegek a rendelőjében – videóval

Csilipaprikát kevert a fertőtlenítőszerbe: A tiszalöki börtönben dolgozott az az orvos , aki a vádlottak padjára került. A doktornő megunta, hogy az elítéltek gyakran keresik fel panaszaikkal, ezért társaival ördögi tervet eszeltek ki. Csilipaprikát termesztettek, amit ledaráltak, összekeverték a fertőtlenítőszerrel, és az orvos ezzel vizsgálta a betegeket. A rabok emiatt pokoli kínokat éltek át, a doktornő ráadásul a katétert is bekente a csípős paprikával.

Csilipaprikát kevert a fertőtlenítőszerbe

Forrás: Illusztráció: Shutterstock / szon

Csilipaprikát kevert a fertőtlenítőszerbe

Mint azt korábban megírtuk, nem tartja magát bűnösnek az az orvosnő, aki szadista módszerrel büntetett meg egy rabot a tiszalöki börtönben, mert elege lett a túl sok betegből.