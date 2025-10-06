október 6., hétfő

Csónakbaleset

52 perce

Nagy erőkkel keresik, de egyre kétségbeejtőbb a helyzet! Az eltűnt egyetemista után több szabolcsi mentőegyesület is kutatott

Kedden felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál. Azóta sem találják a csónakbalesetben eltűnt egyetemi hallgatót, több szabolcsi mentő egyesület is részt vett a kutatásban.

Szon.hu

Még minidg eltűntként keresi a rendőrség a majdnem egy hete vízbe esett egyetemistát. A csónakbaleset oka valószínűleg egy olyan örvény lehetett, ami az ágotai vészelzáró zsilipnél alakult ki. 

A csónakbaleset után eltűnt egyetemistát még mindig keresik
A csónakbaleset után eltűnt egyetemistát még mindig keresik
Fotó: haon.hu

A csónakbaleset kedden történt

Ahogy beszámoltunk róla, kedden délután 3 óra körül borult fel négy emberrel a csónak a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán. A Haon információi szerint hárman ki tudtak jutni a partra, azonban a csónakbaleset után egy ember eltűnt a vízben, akit azóta sem találnak. A keresést a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, a hivatásos tűzoltók közül a püspökladányi és karcagi egységek érkeztek a területre, az önkéntesek közül a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület és két szabolcsi csapat; a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület, valamint  Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület. Dr. Papp István portálunknak elmondta, hogy két csónakkal, szonárral átkutattak szerdán egy körülbelül 10-13 kilométer távolságot a zsiliprendszertől, de nem találtak a mederfenéken semmit. 

- Ez egy mesterséges, hosszú egyenes csatorna, jóval lejjebb vannak csak kanyarok rajta. A baleset egy vészelzáró zsilipnél történt, ahol átbukik a víz, és egy nagyon erős szívóhatást fejt ki. Gyakorlatilag ez okozhatta a balesetet. A csónakjuknak az orrát beszippanthatta az örvény, ami valószínüleg megtelt vízzel, talán fel is borult, és beleestek a vízbe mind a négyen. Hárman valahogy kievickéltek, a negyedik fiatalember viszont elmerült - részletezte a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület alelnöke.

A csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, halbiológiai vizsgálatot végeztek, amikor egy örvény lerántotta a csónakot. Hárman ki tudtak úszni a partra, egy ember azonban a vízben maradt. Nagy erőkkel keresik azóta is.  

csónakbaleset, mentő egyesület
A csónakbalesethez több mentő egyesület is érkezett
Fotó: haon.hu

Vincellér Tibor, a Kelet-Magyarországi Speciális Mentők búvárja megerősítette korábban a Tények kérdésére, hogy néhány méterrel a zúgó után egy olyan jelenség alakul ki, hogy a víz visszafelé fordíthatja az oda került tárgyat, testet. A zsilipnél a csónakot egy örvény a víz sodrásával ellentétesen szinte a zsilip alá szippantotta, a csónak pillanatok alatt megtelt és felborult. Éppen ezért az elmerült testet a zsilip alatt is keresték. Ahogy a Haon megírta, csütörtökön a zsilipet lezárták, hogy meggyőződjenek arról, nem szorult-e be alá a test, valamint a teljes hajdú-bihari szakaszt átvizsgálták, a bucsai hídig. 

Már több mint 60 kilométert átvizsgáltak

Egészen addig, amíg nem találunk semmit, addig élő embert keresünk, de a számítások azt mutatják, hogy sajnos tragédia lehet a vége

 – nyilatkozta a Haon-nak Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke péntek délelőtt. 

64 km-es szakaszt már ellenőriztünk, a sodrás sebességét nézve és a csatorna medrét tekintve az a probléma, hogy 1,5 - 2 kilométer/órás sebeséggel tudja vinni a víz a testet, az a kérdés, volt-e rész, ahol meg tudott akadni, de akár már a Körösben is lehet.

– összegezte Lukács Péter. 

A csónakbaleset ügyében vizsgálat is folyik

A Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése miatt indított eljárást. A Debreceni Egyetem sajtóközpontjának tájékoztatása szerint az intézmény együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában, a Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

 

 

