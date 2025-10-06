Nagy erőkkel keresik, de egyre kétségbeejtőbb a helyzet! Az eltűnt egyetemista után több szabolcsi mentőegyesület is kutatott

Még minidg eltűntként keresi a rendőrség a majdnem egy hete vízbe esett egyetemistát. A csónakbaleset oka valószínűleg egy olyan örvény lehetett, ami az ágotai vészelzáró zsilipnél alakult ki.

A csónakbaleset után eltűnt egyetemistát még mindig keresik

Fotó: haon.hu

A csónakbaleset kedden történt

Ahogy beszámoltunk róla, kedden délután 3 óra körül borult fel négy emberrel a csónak a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán. A Haon információi szerint hárman ki tudtak jutni a partra, azonban a csónakbaleset után egy ember eltűnt a vízben, akit azóta sem találnak. A keresést a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, a hivatásos tűzoltók közül a püspökladányi és karcagi egységek érkeztek a területre, az önkéntesek közül a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület és két szabolcsi csapat; a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület, valamint Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület. Dr. Papp István portálunknak elmondta, hogy két csónakkal, szonárral átkutattak szerdán egy körülbelül 10-13 kilométer távolságot a zsiliprendszertől, de nem találtak a mederfenéken semmit.

- Ez egy mesterséges, hosszú egyenes csatorna, jóval lejjebb vannak csak kanyarok rajta. A baleset egy vészelzáró zsilipnél történt, ahol átbukik a víz, és egy nagyon erős szívóhatást fejt ki. Gyakorlatilag ez okozhatta a balesetet. A csónakjuknak az orrát beszippanthatta az örvény, ami valószínüleg megtelt vízzel, talán fel is borult, és beleestek a vízbe mind a négyen. Hárman valahogy kievickéltek, a negyedik fiatalember viszont elmerült - részletezte a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület alelnöke.