Dohánybirodalom a Nyírségben – így bukott le a testvérpár! (videóval)

A megbukott nyírségi testvérpár adózatlan fogyasztási dohány- és cigaretta kereskedelemmel próbált szerencsét. A fivérek megfigyelésével rövid időn belül sikerült felgöngyölíteni a teljes hálózatot: így kerültek képbe a szárított dohányalapanyag beszerzésével és feldolgozásával foglalkozó „vállalkozók”. Az orgazda testvérek emellett adózatlan cigarettát is forgalmaztak, jelentős haszonra tettek szert az illegális üzelmekből - írta a NAV.

Bukott a dohánybirodalom

Öt hónapon belül közel tucatnyi rajtaütéssel és bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazásával azonosították be a pénzügyi nyomozók az elkövetői kör tagjait.

A bizonyítékokból kiderült, hogy a banda 10 millió szál cigaretta megtöltésére elegendő mennyiségű, 8,7 tonna fogyasztási dohányt állítottak elő és értékesítettek, 430 millió forintot meghaladó kárt okozva ezzel a hazai költségvetésnek. A testvérpár ezen felül további 23 ezer doboz cigarettát szerzett meg és hozott forgalomba 700 millió forint értékben.

Az akcióban félszáz pénzügyőr részvételével vetettek véget a bűnszövetség működésének. A művelet során a nyomozók hét személyt állítottak elő, akiket különösen nagy vagyoni hátrányt okozva, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás, valamint pénzmosás bűncselekmények miatt hallgattak ki gyanúsítottként. Az elkövetők közül öt személyt vettek őrizetbe, akik letartóztatásáról bírósági döntés született. Elmarasztalásuk esetén akár 10 év szabadságvesztésre számíthatnak - tájékoztatta portálunkat Simon Béla alezredes, sajtóreferens.