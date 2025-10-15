Drága ékszerek és milliók a szabolcsi házban! Talán a szomszédok sem tudták, miért megy ilyen jól a családnak! – fotók

Drogot árultak Szabolcsba: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya és a Kisvárdai Rendőrkapitányság nyomozói a Jonatán Közterületi Támogató Osztály közreműködésével napokban elfogtak egy 62 éves nőt és egy 39 éves férfit.

Anya és fia lakókörnyezetükben élő fogyasztókat látták el droggal. Arany ékszert és több millió forintot foglaltak le a rendőrök.

Forrás: police.hu

Drogot árultak, abból biztosították megélhetésüket

Anya és fia az elmúlt időszakban a lakókörnyezetükben élő fogyasztókat látták el droggal, amiből biztosították megélhetésüket. A rendőrök kutatást tartottak a lakóhelyükön, ahol kábítószert, arany ékszert és több millió forintot foglaltak le – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság oldalon.

A kisvárdai nyomozók a kékcsei lakosokat kábítószer-kereskedelem bűntett gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, a bíróság elrendelte letartóztatásukat.

