október 15., szerda

Teréz névnap

12°
+13
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őrizetben

11 perce

Drága ékszerek és milliók a szabolcsi házban! Talán a szomszédok sem tudták, miért megy ilyen jól a családnak! – fotók

Címkék#Kisvárdai Rendőrkapitányság#ékszer#anya#arany#drog

Kattant a bilincs a 69 éves anya és 39 éves fia csuklóján. Drogot árultak Szabolcsban.

Szon.hu
Drága ékszerek és milliók a szabolcsi házban! Talán a szomszédok sem tudták, miért megy ilyen jól a családnak! – fotók

Anya és fia lakókörnyezetükben élő fogyasztókat látták el droggal. arany ékszert és több millió forintot foglaltak le a rendőrök.

Forrás: police.hu

Drogot árultak Szabolcsba: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya és a Kisvárdai Rendőrkapitányság nyomozói a Jonatán Közterületi Támogató Osztály közreműködésével napokban elfogtak egy 62 éves nőt és egy 39 éves férfit. 

Anya és fia lakókörnyezetükben élő fogyasztókat látták el droggal. arany ékszert és több millió forintot foglaltak le a rendőrök.
Anya és fia  lakókörnyezetükben élő fogyasztókat látták el droggal. Arany ékszert és több millió forintot foglaltak le a rendőrök.
Forrás: police.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Drogot árultak, abból biztosították megélhetésüket

Anya és fia az elmúlt időszakban a lakókörnyezetükben élő fogyasztókat látták el droggal, amiből biztosították megélhetésüket. A rendőrök kutatást tartottak a lakóhelyükön, ahol kábítószert, arany ékszert és több millió forintot foglaltak le – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság oldalon.

A kisvárdai nyomozók a kékcsei lakosokat kábítószer-kereskedelem bűntett gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, a bíróság elrendelte letartóztatásukat.

Ajánljuk még, ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu