Drága ékszerek és milliók a szabolcsi házban! Talán a szomszédok sem tudták, miért megy ilyen jól a családnak! – fotók
Kattant a bilincs a 69 éves anya és 39 éves fia csuklóján. Drogot árultak Szabolcsban.
Anya és fia lakókörnyezetükben élő fogyasztókat látták el droggal. arany ékszert és több millió forintot foglaltak le a rendőrök.
Forrás: police.hu
Drogot árultak Szabolcsba: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya és a Kisvárdai Rendőrkapitányság nyomozói a Jonatán Közterületi Támogató Osztály közreműködésével napokban elfogtak egy 62 éves nőt és egy 39 éves férfit.
Drogot árultak, abból biztosították megélhetésüket
Anya és fia az elmúlt időszakban a lakókörnyezetükben élő fogyasztókat látták el droggal, amiből biztosították megélhetésüket. A rendőrök kutatást tartottak a lakóhelyükön, ahol kábítószert, arany ékszert és több millió forintot foglaltak le – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság oldalon.
A kisvárdai nyomozók a kékcsei lakosokat kábítószer-kereskedelem bűntett gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, a bíróság elrendelte letartóztatásukat.
