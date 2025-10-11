37 perce
Menekülő díler: meglátta a rendőröket és gázt adott, azonban árokba hajtott
Rendőrök akasztották meg a drogszállítmányt a napokban. Fél kilogramm drog volt a férfinél.
Drog: díler menekült autóval a rendőrök elöl
A szabolcsi nyomozók a DELTA Program keretében fél kilogramm drogot vontak ki a feketepiacról. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztálya és a Nyírbátori Rendőrkapitányság nyomozói a Készenléti Rendőrség munkatársaival közösen akasztottak meg egy drogszállítmányt a napokban – olvasható a police.hu oldalon.
Fél kilogramm drog volt elrejtve
A rendőrök Nyíradony külterületén akarták ellenőrzés alá vonni a személyautóval közlekedő V. J.-t, aki a rendőröket meglátva gázt adott, és megpróbált elmenekülni, azonban árokba hajtott. A 42 éves férfi, nem véletlenül próbált megszökni: az autó átvizsgálása során a nyomozók 515 gramm droggyanús anyagot találtak elrejtve, amire a kábítószergyorsteszt pozitív eredményt jelzett.
A nyomozók ezt követően kutatást tartottak a gyanúsított lakóhelyén is, ahol drogterjesztéshez használt eszközöket, mobiltelefonokat, készpénzt és egy személygépkocsit foglaltak le.
A férfit előállították a Nyírbátori Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság el is rendelt.
