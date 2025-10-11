október 11., szombat

Hajsza Nyíradonyban

23 perce

Menekülő díler: meglátta a rendőröket és gázt adott, azonban árokba hajtott

Rendőrök akasztották meg a drogszállítmányt a napokban. Fél kilogramm drog volt a férfinél.

Szon.hu
Menekülő díler: meglátta a rendőröket és gázt adott, azonban árokba hajtott

Drog: díler menekült autóval a rendőrök elöl

Forrás: Police.hu

A szabolcsi nyomozók a DELTA Program keretében fél kilogramm drogot vontak ki a feketepiacról. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztálya és a Nyírbátori Rendőrkapitányság nyomozói a Készenléti Rendőrség munkatársaival közösen akasztottak meg egy drogszállítmányt a napokban – olvasható a police.hu oldalon.

Drog: díler menekült autóval a rendőrök elöl
Drog: díler menekült autóval a rendőrök elöl
Forrás:  Police.hu

Fél kilogramm drog volt elrejtve

A rendőrök Nyíradony külterületén akarták ellenőrzés alá vonni a személyautóval közlekedő V. J.-t, aki a rendőröket meglátva gázt adott, és megpróbált elmenekülni, azonban árokba hajtott. A 42 éves férfi, nem véletlenül próbált megszökni: az autó átvizsgálása során a nyomozók 515 gramm droggyanús anyagot találtak elrejtve, amire a kábítószergyorsteszt pozitív eredményt jelzett. 

A nyomozók ezt követően kutatást tartottak a gyanúsított lakóhelyén is, ahol drogterjesztéshez használt eszközöket, mobiltelefonokat, készpénzt és egy személygépkocsit foglaltak le.

A férfit előállították a Nyírbátori Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság el is rendelt.

Mint arról korábban beszámoltunk, rendőrkézen a szabolcsi díler. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztálya és a Nyírbátori Rendőrkapitányság nyomozói a napokban kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt elfogták az 52 éves encsencsi F. Tibort 

Az encsencsi díler a lakóhelyén és a környező településeken árusított drogot.

Bővebben az elfogásról az alábbi linkre kattintva olvashat.

