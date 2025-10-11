Menekülő díler: meglátta a rendőröket és gázt adott, azonban árokba hajtott

A szabolcsi nyomozók a DELTA Program keretében fél kilogramm drogot vontak ki a feketepiacról. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztálya és a Nyírbátori Rendőrkapitányság nyomozói a Készenléti Rendőrség munkatársaival közösen akasztottak meg egy drogszállítmányt a napokban – olvasható a police.hu oldalon.

Drog: díler menekült autóval a rendőrök elöl

Fél kilogramm drog volt elrejtve

A rendőrök Nyíradony külterületén akarták ellenőrzés alá vonni a személyautóval közlekedő V. J.-t, aki a rendőröket meglátva gázt adott, és megpróbált elmenekülni, azonban árokba hajtott. A 42 éves férfi, nem véletlenül próbált megszökni: az autó átvizsgálása során a nyomozók 515 gramm droggyanús anyagot találtak elrejtve, amire a kábítószergyorsteszt pozitív eredményt jelzett.

A nyomozók ezt követően kutatást tartottak a gyanúsított lakóhelyén is, ahol drogterjesztéshez használt eszközöket, mobiltelefonokat, készpénzt és egy személygépkocsit foglaltak le.

A férfit előállították a Nyírbátori Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság el is rendelt.

