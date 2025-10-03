október 3., péntek

Helga névnap

12°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bukta

2 órája

Utolsó adag: házhoz vitte a drogot. Lebukott a kisnaményi díler

Címkék#díler#kábítószer-kereskedelem#pénz#rendőrség#Fehérgyarmati Rendőrkapitányság

Házhoz szállította a tiltott szert a 21 éves nő, amikor lecsaptak rá a rendőrök. A drog és a lebukás most börtönbe juttathatja

Szon.hu

Drog és bilincs: így bukott le a 21 éves díler: A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság a DELTA Program keretében kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával a napokban kapta el a 21 éves kisnaményi lakost. A fiatal nő anyagi haszonszerzés céljából rendszeresen drogot árusított a lakóhelyén, illetve a környező településeken. A rendőrök akkor fogták el, amikor egyik ügyfelének házhoz szállította a tiltott szert – olvasható a police.hu oldalon.

Drog, pénz: A rendőrség nem kímélte!Fiatal nő kezén kattant a bilincs.
Drog szállítmány helyett bilincs – rajtaütöttek a 21 éves díleren
Forrás: police.hu

Drog biznisz vége

A nyomozók droggyanús fehér port, a kiméréshez és a csomagoláshoz szükséges eszközöket, mobiltelefonokat és pénzt foglaltak le a nőtől.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Előállították a Fehérgyarmati Rendőrkapitányságra, kábítószer-kereskedelem bűntett gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A rendőrség elkötelezett a kábítószer elleni küzdelemben. Ahogy eddig, úgy a jövőben is határozott cél a kínálat csökkentése és a terjesztői hálózatok felszámolása. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet!

Ajánljuk még: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Felderítő Osztálya és a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói a DELTA Program keretében két dílert kapcsoltak le a napokban. A személyautóval közlekedő 29 éves gyulaházai V. Á.-t, aki a gyanú szerint rendszeresen árusított drogot Újfehértón fogták el a rendőrök. A ruházatából droggyanús fehér masszát foglaltak le, valamint a mintavétel a szervezetében is kábítószer jelenlétét igazolta. 

Bővebben az esetről ide kattintva olvashat.

Olyat bukott a luxusautós banda, hogy öröm nézni! Ezért mentek kommandósok a szabolcsi településre – fotókkal, videókkal

Öt drogkereskedőt vont ki az illegális piacról a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI). A több mint száz rendőr részvételével lezajlott akcióban elfogott gyanúsítottak azóta letartóztatásban vannak. Egyikük még csak tavasszal lett nagykorú. Az egyik szabolcsi településen is járt a bevetési egység.

A nagyszabású műveletről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat.

Luxusautós drogbandát fogtak a rendőrök

Fotók: KR NNI/ police.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu