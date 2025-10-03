Utolsó adag: házhoz vitte a drogot. Lebukott a kisnaményi díler

Drog és bilincs: így bukott le a 21 éves díler: A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság a DELTA Program keretében kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával a napokban kapta el a 21 éves kisnaményi lakost. A fiatal nő anyagi haszonszerzés céljából rendszeresen drogot árusított a lakóhelyén, illetve a környező településeken. A rendőrök akkor fogták el, amikor egyik ügyfelének házhoz szállította a tiltott szert – olvasható a police.hu oldalon.

Drog szállítmány helyett bilincs – rajtaütöttek a 21 éves díleren

Forrás: police.hu

Drog biznisz vége

A nyomozók droggyanús fehér port, a kiméréshez és a csomagoláshoz szükséges eszközöket, mobiltelefonokat és pénzt foglaltak le a nőtől.

Előállították a Fehérgyarmati Rendőrkapitányságra, kábítószer-kereskedelem bűntett gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A rendőrség elkötelezett a kábítószer elleni küzdelemben. Ahogy eddig, úgy a jövőben is határozott cél a kínálat csökkentése és a terjesztői hálózatok felszámolása. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet!

