Kemény téma – a rendőrség őszintén beszélt a drogról a nyírbátori fiataloknak
Valós történetekkel és nyílt beszélgetéssel igyekeztek felrázni a fiatalokat. A drogprevenciós program Nyírbátorban arra hívta fel a figyelmet, hová vezethet a kábítószer-használat.
Drogprevenciós program Nyírbátorban: a rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakembere a RedP (Rendőrségi Drogprevenciós Program) keretében tartott előadást a kábítószerek használatának veszélyeiről Nyírbátorban a Báthory István Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak.
Rendőrök a suliban: drogprevenciós program Nyírbátorban
A rendőrségi prevenció célja a gyermekek védelme, és egészséges fejlődésük biztosítása. Az előadásokon szerzett ismeretek reményeink szerint növelhetik a gyermekek védelmi képességeit, és csökkenthetik a drogfogyasztás és az áldozattá válás kockázatát.
Fiatalok, figyelem! Ismerjétek fel a veszélyt, cselekedjetek megelőzően
Simonka Attila alezredes arra is rávilágított, hogy a droghasználat okozta függőség további kriminális cselekmények elkövetésére is hajlamosít, mivel a kábítószer megvásárláshoz szükséges pénz megszerzése érdekében a függő személy akár súlyosabb bűncselekményeket is elkövethet. –írja a police.hu
