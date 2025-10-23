október 23., csütörtök

Drogprevenciós Program

50 perce

Kemény téma – a rendőrség őszintén beszélt a drogról a nyírbátori fiataloknak

Címkék#Rendőrségi Drogprevenciós Program#megelőzés#Nyírbátor#drog

Valós történetekkel és nyílt beszélgetéssel igyekeztek felrázni a fiatalokat. A drogprevenciós program Nyírbátorban arra hívta fel a figyelmet, hová vezethet a kábítószer-használat.

Szon.hu

Drogprevenciós program Nyírbátorban: a rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakembere a RedP (Rendőrségi Drogprevenciós Program) keretében tartott előadást a kábítószerek használatának veszélyeiről Nyírbátorban a Báthory István Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak. 

Drogprevenciós program Nyírbátorban
Drogprevenciós program Nyírbátorban
Fotók: police.hu

Rendőrök a suliban: drogprevenciós program Nyírbátorban

A rendőrségi prevenció célja a gyermekek védelme, és egészséges fejlődésük biztosítása. Az előadásokon szerzett ismeretek reményeink szerint növelhetik a gyermekek védelmi képességeit, és csökkenthetik a drogfogyasztás és az áldozattá válás kockázatát.

Simonka Attila alezredes arra is rávilágított, hogy a droghasználat okozta függőség további kriminális cselekmények elkövetésére is hajlamosít, mivel a kábítószer megvásárláshoz szükséges pénz megszerzése érdekében a függő személy akár súlyosabb bűncselekményeket is elkövethet. írja a police.hu

Forrás: police.hu

