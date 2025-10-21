Fiatalok, figyelem! Ismerjétek fel a veszélyt, cselekedjetek megelőzően

Drogprevenciós program Szabolcsban: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai szerveztek képzést a helyi és a Hajdú-Bihar vármegyei bűnügyi vezetők részére október 16-án Drogprevenció a Felzárkózó Települések kormányprogramban elnevezésű előadás-sorozat keretében. –írja a police.hu

Drogprevenciós program Szabolcsban

Fotó: police.hu

Drogprevenciós program Szabolcsban: a megelőzés a cél

A program lényege, hogy bemutassa a szeretetszolgálat drogprevenciós tevékenységét, mely a szervezet ifjúsági és szociális programjainak a része. A célja, hogy megelőzze a fiatalok szenvedélybetegségek felé sodródását, továbbá támogassa őket a kilábalásban, ha már érintettek valamilyen módon a szerhasználatban. A szolgálat munkatársai a rendőrséggel közreműködve hosszú évek óta tesznek azért, hogy a felzárkózó településeken élők minél szélesebb köréhez eljussanak.

A képzésen Kovács László r. ezredes, a Belügyminisztérium Miniszterelnöki Titkárság szakmai főtanácsadója ismertette a Drogprevenció a Felzárkózó Települések programban főbb elemeit. Tóth Máté, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Prevenciós Munkacsoportjának vezetője pedig részletesen bemutatta a szolgálat drogprevenciós tevékenységét, melyben a rendőrség is óriási szerepet vállal a mindennapokban.

A rendezvény kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a bemutatott prevenciós módszereket összehangolják a Rendőrségi Drogprevenciós Program (RedP) célkitűzéseivel. A közös gondolkodás és a jövőbeni együttműködés hozzájárulhat a fiatalok hatékonyabb eléréséhez, a kockázatok csökkentéséhez és a megelőzés eredményességének növeléséhez. A résztvevők egyetértettek abban, hogy továbbra is a közös gondolkodásban és az összehangolt megelőzési munkában látják a drog elleni küzdelem sikerének kulcsát.

