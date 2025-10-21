október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Drogprevenció

1 órája

Fiatalok, figyelem! Ismerjétek fel a veszélyt, cselekedjetek megelőzően

Címkék#szenvedélybetegség#Szabolcs-Szatmár-Bereg#kezdeményezés#drogprevenciós program

Fiatalokat célzó kezdeményezés. Drogprevenciós program Szabolcsban: a cél megelőzni a fiatalok szenvedélybetegség felé sodródását.

Szon.hu

Drogprevenciós program Szabolcsban: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai szerveztek képzést a helyi és a Hajdú-Bihar vármegyei bűnügyi vezetők részére október 16-án Drogprevenció a Felzárkózó Települések kormányprogramban elnevezésű előadás-sorozat keretében. írja a police.hu

Drogprevenciós program Szabolcsban
Drogprevenciós program Szabolcsban
Fotó: police.hu

Drogprevenciós program Szabolcsban: a megelőzés a cél

A program lényege, hogy bemutassa a szeretetszolgálat drogprevenciós tevékenységét, mely a szervezet ifjúsági és szociális programjainak a része. A célja, hogy megelőzze a fiatalok szenvedélybetegségek felé sodródását, továbbá támogassa őket a kilábalásban, ha már érintettek valamilyen módon a szerhasználatban. A szolgálat munkatársai a rendőrséggel közreműködve hosszú évek óta tesznek azért, hogy a felzárkózó településeken élők minél szélesebb köréhez eljussanak.

A képzésen Kovács László r. ezredes, a Belügyminisztérium Miniszterelnöki Titkárság szakmai főtanácsadója ismertette a Drogprevenció a Felzárkózó Települések programban főbb elemeit. Tóth Máté, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Prevenciós Munkacsoportjának vezetője pedig részletesen bemutatta a szolgálat drogprevenciós tevékenységét, melyben a rendőrség is óriási szerepet vállal a mindennapokban.

A rendezvény kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a bemutatott prevenciós módszereket összehangolják a Rendőrségi Drogprevenciós Program (RedP) célkitűzéseivel. A közös gondolkodás és a jövőbeni együttműködés hozzájárulhat a fiatalok hatékonyabb eléréséhez, a kockázatok csökkentéséhez és a megelőzés eredményességének növeléséhez. A résztvevők egyetértettek abban, hogy továbbra is a közös gondolkodásban és az összehangolt megelőzési munkában látják a drog elleni küzdelem sikerének kulcsát.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu