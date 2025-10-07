Dráma és pánik a mátészalkai boltnál, holtan esett össze egy nő

Egy nyugdíjas mentő elment bevásárolni Mátészalkán, és éppen végzett, amikor az üzletből kilépve, zűrzavarra lett figyelmes. A lelkiismeretes életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést. Ez a történet is bizonyítja, hogy a bátorság és a segítő szándék nem ismer határokat. Életmentés és hivatástudat kéz a kézben jár.

Életmentés Mátészalkán: Komár Imre bizonyította, hogy a bajtársi szellem örök

Forrás: Országos Mentőszolgálat Facebook oldala

Életmentés: a nyugdíjas mentő éppen ott volt, ahol a baj történt

Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalára tette ki a következő posztot:

NYUGDÍJAS BAJTÁRSUNK KÜZDÖTT EGY NŐ ÉLETÉÉRT MÁTÉSZALKÁN! Éppen bevásárlásával végzett Mátészalkán Komár Imre nyugdíjas bajtársunk, mikor az üzletből kilépve nagy zűrzavarra lett figyelmes és azonnal a rémült tömeghez sietett. Mint kiderült, egy 60 év körüli nő hirtelen összeesett a buszmegállóban, így Komár bajtárs rögtön megvizsgálta, de a beteg már nem lélegzett. A lelkiismeretes életmentő megkezdte az újraélesztést, miközben a szemtanúk egyikét a mentők értesítésére instruálta. Perceken belül esetkocsi érkezett a helyszínre, majd közösen folytatták az életmentést, amíg a gyors, szakszerű segítségnyújtás sikerre vezetett és a nő keringése visszatért. Bajtársaink végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a beteget. Mielőbbi felépülést kívánunk, Komár bajtársnak és a mentés minden résztvevőjének szívből gratulálunk!

Már több százan lájkolták a posztot és egyre több a gratuláció.

Le a kalappal sikeres életmentésért. Gratulálok hozzá mindenkinek, a betegnek mielőbbi felépülést kívánok. A nyugdíjas mentősnek nagy tisztelet és nagyon jó egészséget kívánok.

– írta egy hozzászóló.

Az Országos Mentőszolgálat a poszthoz külön érdekességnek odaírta:

Külön érdekesség, hogy Komár Imre példamutató hivatástudata nem csak bajtársaira, de fiára is nagy hatást gyakorolt, aki édesapja nyomdokaiba lépve már mentőtisztként teljesít szolgálatot Budapesten. Büszkék vagyunk rájuk!

Gratulálunk nekik!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!