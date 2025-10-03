október 3., péntek

Mai évfordulók
Kitüntették a megyei katasztrófavédelem kiemelkedő munkatársait (fotókkal)

Áldozatos munka elismerése: több katasztrófavédelmis is jutalmat kapott.

Elismerést kaptak

Forrás: katasztrófavédelem

Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért hivatásos szolgálatban töltött évek után szolgálati jelet adományozott 30 év után, egyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Vörös Tamás tű. ezredes eredményes munkája elismeréseként, belügyi alkalmazási jogviszonyban töltött szolgálati ideje alapján dicséretben és jutalomban részesítette 2025. október 01-ei hatállyal a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét, Gégény Gyula c. tű. főtörzsőrmestert. Gégény Gyula édesapja nyomdokaiba lépett, amikor 1995-ben tűzoltó lett. A kezdetektől a nyíregyházi B szolgálati csoport tagja, beosztott tűzoltó, majd gépjárművezető lett. Napjainkban a nyíregyházi létraszereken teljesít szolgálatot - írta a katasztrófavédelem.

Járt az elismerés

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, eredményes munkája elismeréseként, belügyi alkalmazási jogviszonyban töltött szolgálati ideje alapján, 25 év után dicséretben és jutalomban részesítette 2025. október 16-ai hatállyal a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség megbízott kirendeltségvezetőjét, Toldi Andrást. A tűzoltó alezredes 2000-ben tett hivatásos esküt, beosztott tűzoltóként kezdett Nyíregyházán, majd a szakmai lépcsőfokokat végigjárva 2012 év végétől tűzoltóparancsnok lett a szabolcsi megyeszékhelyen. 2023 júliusától tűzoltósági felügyelője, 2025 nyarától megbízott vezetője a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek.

Szakmai jubileumok

Fotók: katasztrófavédelem

Vörös Tamás tű. ezredes, eredményes munkája elismeréseként, belügyi alkalmazási jogviszonyban töltött szolgálati ideje alapján, 10 év után dicséretben és jutalomban részesítette 2025. október 01-ei hatállyal a Költségvetési Osztály kiemelt főelőadóját Harsányiné Lévai Gabriella tű. főhadnagyot.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, eredményes munkája elismeréseként, belügyi alkalmazási jogviszonyban töltött szolgálati ideje alapján, 15 év után dicséretben és jutalomban részesítette 2025. október 16-ai hatállyal a Költségvetési Osztály előadóját Bökönyszegi-Magna Anikót, aki 2024 májusától dolgozik a vármegyei szervezetnél.

