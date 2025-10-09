Eltűnt egy 77 éves nyírségi férfi, egy szennyvíztelepnél láthatták utoljára

A rendőrség, a tiszamogyorósi önkormányzat és a család egyaránt a nyilvánosság segítségét kéri egy október 3-án eltűnt férfi megtalálásában.

Eltűnt férfi: a tiszamogyorósi Albók Lajost október 3-a óta nem találják, kedden dél körül állítólag egy szennyvíztelepnél látták

Fotó: police.hu

Várják haza az eltűnt férfit

Aki látta, tartózkodási helyéről információval rendelkezik, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot! Minden apró információ segíthet! – tette közzé Ésik Emil polgármester a község közösségi oldalán. A múlt hét pénteken eltűnt, 77 éves férfit állítólag a mezőladányi szennyvíztelepen látták utoljára október 7-én, kedden dél körül. A rendőrségi körözés alapján Albók Lajos

165 centiméter magas,

vékony testalkatú, legfeljebb 60 kilogramm,

barna hajú, kék szemű, arca ovális,

bal felkarján kék színű, kopott, István, Mari, Lajos, Adolf tetoválások láthatóak,

és idős koránál fogva lassan jár.

Eltűnésekor kék kabátot és pulóvert, barna nadrágot és fehér cipőt viselt.

