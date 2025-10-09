október 9., csütörtök

Napok óta keresik

1 órája

Eltűnt egy 77 éves nyírségi férfi, egy szennyvíztelepnél láthatták utoljára

Címkék#eltűnt#rendőrség#keresik

A mezőladányi szennyvíztelepnél látták utoljára. Az eltűnt férfit napok óta keresik, sajnos egyelőre eredménytelenül.

Munkatársunktól

A rendőrség, a tiszamogyorósi önkormányzat és a család egyaránt a nyilvánosság segítségét kéri egy október 3-án eltűnt férfi megtalálásában. 

Eltűnt férfi: a tiszamogyorósi Albók Lajost keresi a rendőrség.
Eltűnt férfi: a tiszamogyorósi Albók Lajost október 3-a óta nem találják, kedden dél körül állítólag egy szennyvíztelepnél látták
Fotó: police.hu

Várják haza az eltűnt férfit

Aki látta, tartózkodási helyéről információval rendelkezik, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot! Minden apró információ segíthet! – tette közzé Ésik Emil polgármester a község közösségi oldalán. A múlt hét pénteken eltűnt, 77 éves férfit állítólag a mezőladányi szennyvíztelepen látták utoljára október 7-én, kedden dél körül. A rendőrségi körözés alapján Albók Lajos 

  • 165 centiméter magas, 
  • vékony testalkatú, legfeljebb 60 kilogramm,
  • barna hajú, kék szemű, arca ovális,
  • bal felkarján kék színű, kopott, István, Mari, Lajos, Adolf tetoválások láthatóak,
  • és idős koránál fogva lassan jár.

Eltűnésekor kék kabátot és pulóvert, barna nadrágot és fehér cipőt viselt.

Az elmúlt időszakban a szomszédos vármegyékben is keresnek eltűnt személyeket: 

 

