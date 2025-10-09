1 órája
Eltűnt egy 77 éves nyírségi férfi, egy szennyvíztelepnél láthatták utoljára
A mezőladányi szennyvíztelepnél látták utoljára. Az eltűnt férfit napok óta keresik, sajnos egyelőre eredménytelenül.
A rendőrség, a tiszamogyorósi önkormányzat és a család egyaránt a nyilvánosság segítségét kéri egy október 3-án eltűnt férfi megtalálásában.
Várják haza az eltűnt férfit
Aki látta, tartózkodási helyéről információval rendelkezik, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot! Minden apró információ segíthet! – tette közzé Ésik Emil polgármester a község közösségi oldalán. A múlt hét pénteken eltűnt, 77 éves férfit állítólag a mezőladányi szennyvíztelepen látták utoljára október 7-én, kedden dél körül. A rendőrségi körözés alapján Albók Lajos
- 165 centiméter magas,
- vékony testalkatú, legfeljebb 60 kilogramm,
- barna hajú, kék szemű, arca ovális,
- bal felkarján kék színű, kopott, István, Mari, Lajos, Adolf tetoválások láthatóak,
- és idős koránál fogva lassan jár.
Eltűnésekor kék kabátot és pulóvert, barna nadrágot és fehér cipőt viselt.
Az elmúlt időszakban a szomszédos vármegyékben is keresnek eltűnt személyeket:
