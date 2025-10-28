október 28., kedd

Rendőrség

2 órája

Mintha a föld nyelte volna el a szabolcsi férfit! Érte aggódik az egész környék, készültségben a rendőrök!

Címkék#eltűnt férfi#keresi a rendőrség#rendőrség

Egy ideje nem ad magáról életjelet. Eltűnt férfi után nyomoznak a zsaruk

Szon.hu

Eltűnt férfit keres a rendőrség. A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság 15070-157/124/2025. számon körözési eljárást folytat a 32 éves Nyeste Gergely lónyai lakos eltűnése miatt. A férfi otthonából ismeretlen helyre távozott, és azóta magáról életjelet nem adott. A felkutatására, illetve jelenlegi tartózkodási helyének megállapítására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre - írta a rendőrség.

eltűnt férfi
Eltűnt férfi nyomában a zsaruk: a lónyai  Nyeste Gergely egy ideje nem ad magáról életjelet
Forrás: rendőrség

Az eltűnt férfi 175 cm magas, vékony testalkatú, rövid barna hajú, szeme színe kék.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Vásárosnaményi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is.

