Rendőrség

1 órája

Ezt a szabolcsi férfit keresik most mindenhol! A rendőrség is riadóztat János miatt

Ismeretlen helyre távozott. A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság az eltűnt férfi felkutatásához kéri a lakosság segítségét.

Szon.hu

Eltűnt férfi nyomában a zsaruk. Vásárosnaményi Rendőrkapitányság 15070-157/132/2025. számon körözési eljárást folytat a 44 éves Pongó János tiszakerecsenyi lakos eltűnése miatt. A férfi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, és azóta magáról életjelet nem adott. A felkutatására, illetve jelenlegi tartózkodási helyének megállapítására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

eltűnt férfi
Eltűnt férfit keresnek a zsaruk: Pongó János ismeretlen helyre távozott.
Forrás: rendőrség

Az eltűnt férfi 160 cm magas, zömök testalkatú, rövid fekete hajú.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Vásárosnaményi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is - közölte a rendőrség.

