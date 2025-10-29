1 órája
Ezt a szabolcsi férfit keresik most mindenhol! A rendőrség is riadóztat János miatt
Ismeretlen helyre távozott. A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság az eltűnt férfi felkutatásához kéri a lakosság segítségét.
Eltűnt férfi nyomában a zsaruk. Vásárosnaményi Rendőrkapitányság 15070-157/132/2025. számon körözési eljárást folytat a 44 éves Pongó János tiszakerecsenyi lakos eltűnése miatt. A férfi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, és azóta magáról életjelet nem adott. A felkutatására, illetve jelenlegi tartózkodási helyének megállapítására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
Az eltűnt férfi 160 cm magas, zömök testalkatú, rövid fekete hajú.
A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Vásárosnaményi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is - közölte a rendőrség.
Ez is érdekelheti:
Durva jelenet a szabolcsi börtönben – rátámadt az őrre a fogvatartott
Zsaruk mindenhol! Valami nagy dolog készül a jármi felhajtónál? (videóval)
Makett helyett romhalmaz: így lett reggelre műalkotásból közfelháborodás! Kiderült, hogy mi történt! (fotókkal)