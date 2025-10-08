43 perce
Teljes sokk: a máriapócsi gyilkosság alól felmentették, aztán brutálisan megölhetett egy nőt – videóval
Az első gyilkosság alól felmentették, de szabadulása után szinte azonnal újra ölt. Emberölés miatt emeltek vádat.
Emberölés miatt emeltek vádat egy férfi ellen. Élete végéig börtönbe kerülhet, két idős embert is kegyetlenül agyonverhetett.
Arról korábban beszámoltunk, hogy gyilkossággal vádolták, de felmentették a férfit. A brutális eset több mint tíz éve történt Máriapócson, de azóta sem tudni, ki a felelős a férfi haláláért. Erről itt olvashat:
Gyilkossággal vádolták, de felmentették a férfit
Az első gyilkosság alól tehát felmentették, de szabadulása után szinte azonnal újra ölt. Baltával vert agyon egy idős, mozgáskorlátozott asszonyt Borsod vármegyében, majd Budapestre szökött, élettársa buktatta le - írta meg a Tények.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye az ügyről:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség minősített emberölés bűntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki éjjel bement az egyedül élő idős nő házába, majd halálra verte.
A vádirat szerint az ittas és nyugtatóktól bódult állapotban lévő vádlott 2024. június közepén, éjjel, egy borsodi településen egyedül élő, 85 éves, mozgáskorlátozott nő családi házába bement. A férfi tompa eszközzel, valamint puszta kézzel ütötte a sértettet, aki a földre esett. A vádlott ezután sem hagyott fel a cselekményével, a földön fekvő nőt brutálisan bántalmazta.
A sértett a helyszínen meghalt.
Az ügyészség a letartóztatásban lévő büntetett előéletű vádlottal szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.
