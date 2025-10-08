Teljes sokk: a máriapócsi gyilkosság alól felmentették, aztán brutálisan megölhetett egy nőt – videóval

Az első gyilkosság alól tehát felmentették, de szabadulása után szinte azonnal újra ölt. Baltával vert agyon egy idős, mozgáskorlátozott asszonyt Borsod vármegyében, majd Budapestre szökött, élettársa buktatta le - írta meg a Tények.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye az ügyről:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség minősített emberölés bűntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki éjjel bement az egyedül élő idős nő házába, majd halálra verte.

A vádirat szerint az ittas és nyugtatóktól bódult állapotban lévő vádlott 2024. június közepén, éjjel, egy borsodi településen egyedül élő, 85 éves, mozgáskorlátozott nő családi házába bement. A férfi tompa eszközzel, valamint puszta kézzel ütötte a sértettet, aki a földre esett. A vádlott ezután sem hagyott fel a cselekményével, a földön fekvő nőt brutálisan bántalmazta.

A sértett a helyszínen meghalt.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő büntetett előéletű vádlottal szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.

