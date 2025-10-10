október 10., péntek

Gedeon névnap

12°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrség

2 órája

Beszabadult Baktán az étterembe, olyasmit művelt, hogy rendőrök vitték el!

Címkék#Baktalórántháza#étterem#Nyíregyházi Rendőrkapitányság

Szon.hu
Beszabadult Baktán az étterembe, olyasmit művelt, hogy rendőrök vitték el!

Az étterem raktárába tört be.

Forrás: police.hu

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Baktalórántházi Rendőrőrse lopás miatt folytat büntetőeljárást J. J. 47 éves helyi lakossal szemben. A férfi október 8-én éjszaka Baktalórántházán betört egy étterem raktárhelyiségébe, ahonnan üdítőket és kávét vitt el, közel 200 ezer forint értékben.

Ezt művelte az étteremben!

A tulajdonos bejelentése után a rendőrök haladéktalanul megkezdték az adatgyűjtést, és két óra alatt azonosították a feltételezett elkövetőt, akit még aznap reggel, otthonában elfogtak.

A férfit előállították, és kihallgatásán a bűncselekményt részben beismerte. A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását - tájékoztatta portálunkat a rendőrség.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu