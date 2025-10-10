1 órája
Beszabadult Baktán az étterembe, olyasmit művelt, hogy rendőrök vitték el!
Az étterem raktárába tört be.
Forrás: police.hu
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Baktalórántházi Rendőrőrse lopás miatt folytat büntetőeljárást J. J. 47 éves helyi lakossal szemben. A férfi október 8-én éjszaka Baktalórántházán betört egy étterem raktárhelyiségébe, ahonnan üdítőket és kávét vitt el, közel 200 ezer forint értékben.
Ezt művelte az étteremben!
A tulajdonos bejelentése után a rendőrök haladéktalanul megkezdték az adatgyűjtést, és két óra alatt azonosították a feltételezett elkövetőt, akit még aznap reggel, otthonában elfogtak.
A férfit előállították, és kihallgatásán a bűncselekményt részben beismerte. A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását - tájékoztatta portálunkat a rendőrség.
