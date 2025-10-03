Laktanyába tartottak, durva balesetet láttak – azonnal életet mentettek a tűzoltók (videóval)

Fának csapódott egy autó Szabolcsban: Egy óriási lyuk a szélvédőn, kiszakadt egy darabja. Az ajtaját a tűzoltók vágták le egy szürke autónak, miután menet közben letért az útról, és egy fának csapódott.

Fotó: Sipeki Péter

A brutális baleset csütörtökön reggel történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Nyírbogdánynál. Egy 46 éves férfi volt a sofőr. Egy épp arra járó tűzoltó egységnek köszönheti az életét. Mentőhelikoptert is riasztottak, már a helyszínen küzdötteka férfi életéért – olvasható és látható a tenyek.hu oldalán.

A videót ide kattintva nézhetik meg.