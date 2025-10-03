3 órája
Laktanyába tartottak, durva balesetet láttak – azonnal életet mentettek a tűzoltók (videóval)
Tűzoltók mentették meg egy 46 éves férfi életét Nyírbogdánynál csütörtök reggel. A férfi autójával menet közben letért az útról és egy fának csapódott, majd a roncsba szorult.
Fotó: Sipeki Péter
A brutális baleset csütörtökön reggel történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Nyírbogdánynál. Egy 46 éves férfi volt a sofőr. Egy épp arra járó tűzoltó egységnek köszönheti az életét. Mentőhelikoptert is riasztottak, már a helyszínen küzdötteka férfi életéért – olvasható és látható a tenyek.hu oldalán.
A videót ide kattintva nézhetik meg.
A pátrohai sérültnek stabilizálták az állapotát, a Jósa András Oktatókórház Traumatológiai Centrumába szállította az esetkocsi súlyos, életveszélyes sérülésekkel, a mentőhelikopter pedig visszatért a kiindulási helyére. Az útzárat feloldották.
Gyakorlat után, a laktanyába menet észleltek balesetet tűzoltók Nyírbogdány térségében. A 3832-es számú útról lesodródott, majd fának ütközött egy személygépkocsi csütörtök délelőtt. Az egyedül utazó sofőr beszorult, őt a tűzoltók feszítővágó használatával szabadították ki, adták át a mentőknek - írta a katasztrófavédelem.
