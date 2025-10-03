október 3., péntek

Helga névnap

+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Fának csapódott egy autó Szabolcsban –Tűzoltók mentették meg a sofőr életét

Címkék#Szatmár-Bereg vármegyében#autó#fának csapódott

Tűzoltók mentették meg egy 46 éves férfi életét Nyírbogdánynál csütörtök reggel. A férfi autójával menet közben letért az útról és egy fának csapódott, majd a roncsba szorult.

Szon.hu
Fának csapódott egy autó Szabolcsban –Tűzoltók mentették meg a sofőr életét

Fának csapódott egy autó Szabolcsban

Fotó: Sipeki Péter

Fának csapódott egy autó Szabolcsban: Egy óriási lyuk a szélvédőn, kiszakadt egy darabja. Az ajtaját a tűzoltók vágták le egy szürke autónak, miután menet közben letért az útról, és egy fának csapódott. 

Fának csapódott egy autó Szabolcsban
Fának csapódott egy autó Szabolcsban
Fotó: Sipeki Péter

Fának csapódott egy autó Szabolcsban

A brutális baleset csütörtökön reggel történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Nyírbogdánynál. Egy 46 éves férfi volt a sofőr. Egy épp arra járó tűzoltó egységnek köszönheti az életét. Mentőhelikoptert is riasztottak, már a helyszínen küzdötteka  férfi életéért – olvasható és látható a tenyek.hu oldalán.

A videót ide kattintva nézhetik meg.

A pátrohai sérültnek stabilizálták az állapotát, a Jósa András Oktatókórház Traumatológiai Centrumába szállította az esetkocsi súlyos, életveszélyes sérülésekkel, a mentőhelikopter pedig visszatért a kiindulási helyére. Az útzárat feloldották. 

Baleset Nyírbogdánynál, küzdenek a sofőr életéért

Fotók: Sipeki Péter

Kisvárdánál egy több mint 30 ezer liter üzemanyagot szállító tartálykocsinak csapódott egy autós, súlyosan megsérült a sofőr.

Teherautó és személyautó karambolozott Anarcs és Kisvárda között. A baleset csütörtökön délután történt, teljes útzár mellett vonultak ki a hatóságok. 

Bővebben a balesetről az alábbi linkre kattintva olvashat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu