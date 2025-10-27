1 órája
Már hajnalban indul a rendőrségi akció! Zsaruk vonulnak a szabolcsi településre!
Elrendelte az alezredes. Fokozott ellenőrzés jön Tiszavasváriban.
A Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrkapitányság illetékességi területére.
Fokozott ellenőrzést rendeltek el
Gyüre László r. alezredes, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság megbízott vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján 2025. október 28-án 4 órától 2025. október 28-án 18 óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - tájékoztatott a rendőrség.
Ez is érdekelheti:
Széklábbal verte agyon az édesapját Szabolcsban, sírva kért bocsánatot
Roham várható ma a szabolcsi kutakon: durván emelkedik a benzin és a gázolaj ára – mutatjuk, hol lehet legolcsóbban tankolni!
Horror a szabolcsi faluban: baltával fejbe verte a férjét, majd kútba ugrott