1 órája

Már hajnalban indul a rendőrségi akció! Zsaruk vonulnak a szabolcsi településre!

Elrendelte az alezredes. Fokozott ellenőrzés jön Tiszavasváriban.

Szon.hu

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrkapitányság illetékességi területére.

fokozott ellenőrzés Tiszavasvári
Fokozott ellenőrzést rendeltek el Tiszavasváriban
Forrás:  Illusztráció: Shutterstock

Fokozott ellenőrzést rendeltek el

Gyüre László r. alezredes, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság megbízott vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján 2025. október 28-án 4 órától 2025. október 28-án 18 óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - tájékoztatott a rendőrség.

