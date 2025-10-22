október 22., szerda

Rendőrség

35 perce

Rendőrségi akció indul a szabolcsi településen! Éjszakáig tart az ellenőrzés!

Megmozdul a rendőrség. Fokozott ellenőrzés Tiszavasváriban.

Szon.hu

Fokozott ellenőrzés Tiszavasváriban.

Fokozott ellenőrzés Tiszavasváriban.
Fokozott ellenőrzés Tiszavasváriban. Elrendelte az alezredes.
Forrás: rendőrség

Gyüre László r. alezredes, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság megbízott vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján 2025. október 24-én 16 órától 2025. október 25-én 2 óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - olvasható a rendőrség oldalán.

