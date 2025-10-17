október 17., péntek

Rendőrség

1 órája

Figyelem! 24 órás razzia a szabolcsi településen, kivonulnak a zsaruk!

Címkék#záhony#Razzia#zsaru#fokozott ellenőrzés

Elrendelte az alezredes. Fokozott ellenőrzés jön Záhonyban.

Szon.hu

Fokozott ellenőrzés Záhonyban. A Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrkapitányság illetékességi területére.

fokozott ellenőrzés Záhony
Rendőrségi akció indul a határvárosban: fokozott ellenőrzés Záhonyban
Forrás:  Illusztráció Shutterstock

Razzia, kivonulnak a rendőrök

Koncz László r. alezredes, a Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint  a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján 2025. október 18-án 7 órától 2025. október 19-én 7 óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - olvasható a rendőrség oldalán.

