Figyelem! 24 órás razzia a szabolcsi településen, kivonulnak a zsaruk!

Fokozott ellenőrzés Záhonyban. A Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrkapitányság illetékességi területére.

Razzia, kivonulnak a rendőrök

Koncz László r. alezredes, a Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján 2025. október 18-án 7 órától 2025. október 19-én 7 óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - olvasható a rendőrség oldalán.