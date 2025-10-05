október 5., vasárnap

Szeretjük, ha meleg van az otthonunkban, de figyelünk a veszélyekre?

Címkék#katasztrófavédelem#fűtési szezon#lakástűz#szon podcast#szén-monoxid-mérgezés#podcast

Lakástűz, kéménytűz, szén-monoxid- vagy füstmérgezés. A fűtési szezon nagyon sok veszélyt rejt, de odafigyeléssel megelőzhetjük a bajt, megvédhetjük az otthonunkat és az életünket.

Munkatársunktól

Szeptember közepéig Szabolcs-Szatmár-Beregben több mint 260 lakástűzhöz vonultak a vármegyei tűzoltók, huszan megsérültek, ketten pedig életüket vesztették – kezdte a fűtési szezon indításáról szóló beszélgetésünket statisztikai adatokkal Rutkai-Dér Vivien.

A fűtési szezon veszélyeiről beszélgettünk a katasztrófavédelem vármegyei szóvivőjével
A fűtési szezon veszélyeiről beszélgettünk a katasztrófavédelem vármegyei szóvivőjével
Fotó: Bozsó Katalin

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője beszélt arról is, hogy a lakástüzek oka leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng és a fűtési rendszer hibája miatt is gyakran csapnak fel a lángok.

A fűtési szezon veszélyire hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem vármegyei szóvivője

– A biztonságunk érdekében a fűtési szezon előtt célszerű szakemberrel ellenőriztetni a fűtőeszközünket, és kéményseprővel megvizsgáltatni a kéményünket. A fűtőeszközök meghibásodása lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethet. Fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes ellenőriztetni – hívta fel a figyelmet a tűzoltó főhadnagy, aki kitért rá: fűtési szezonban az éghető anyagok tárolására is nagyobb gondot kell fordítani. 

A tűzifát soha ne a kazánházban, illetve abban a helyiségben tároljuk, ahol a fűtőeszköz található. Csak annyi tűzifát érdemes a kandallóval, kályhával, kazánnal egy helyiségben tartani, amennyi pár órára elegendő. Ezt is a fűtőeszköztől biztonságos távolságra kell elhelyezni, hiszen volt rá példa megyénkben is, hogy emiatt keletkezett tűz. A tüzelőberendezés elé szikrafogót, fém parázsfelfogó tálcát érdemes helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet.

S ami a fűtéssel összefüggésben mindenképp fontos téma, az a szén-monoxid mérgezés, hallgassa meg mit mondott erről a vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy ne fűtsünk hulladékkal, nedves, festett, lakkozott, kezelt fával. Ha nedves fával gyújtunk be, a tűz alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, amely lerakódik a kéményben, leszűkíti a kémény belső átmérőjét és gátolja a füstgáz távozását.

 

