Garázdaság

2 órája

Tömegverekedés tört ki a nyíregyházi vonaton! A lábánál fogva akarták lerángatni az intézkedő rendőrt

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség indítványára három napon belül bíróság elé állították és elítélték a szabolcsi férfit.

Garázdaság a vonaton.

Forrás: illusztráció / MÁV

A vád szerint a harmincéves férfi és hat fős társasága 2025. október 26-án, este, a Nyíregyháza – Budapest között közlekedő vonaton utazott. A társaság ittas állapotban veszekedéssel és hangoskodással zavarták az utazóközönséget, ezért a jegyvizsgálók a vonaton tartózkodó, a Készenléti Rendőrség állományába tartozó, szolgálaton kívül lévő rendőrök segítségét kérték. A három rendőr szolgálatba helyezte magát, és felszólították a társaságot a jogsértő magatartás befejezésére.

Garázdaság a vonaton

A férfi és társai rövid idő elteltével összeverekedtek, ezért a jegyvizsgálók ismételten a rendőrök közbelépését kérték. A rendőrök közölték a társasággal, hogy a következő állomáson le kell szállniuk, garázdaság szabálysértése miatt intézkednek velük szemben.  A férfi kérdőre vonta a rendőröket igazolványuk valódiságával kapcsolatban, majd verekedésre hívta fel őket, miközben a levett pólóját az egyik rendőrnek dobta és azzal fenyegette, hogy megkeresi a közösségi médiában és megöli.

Miután a vonat megállt a hatvani állomáson, a férfi leköpte a rendőröket, majd egyiküket a lábánál megfogva megpróbálta lerántani a vonatról, amelyet csak a rendőr kollégáinak közbelépése akadályozott meg. Ezt követően az elkövető a rendőrök irányába ütött, mely agresszív magatartással csak akkor hagyott fel, amikor az időközben értesített hevesi járőrök a helyszínre értek.

A nyomozó ügyészség elrendelte az elkövető őrizetét, majd hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

A hasonlóan erőszakos és ittas állapotban korábban több bűncselekményt is elkövető férfit az ügyészség a büntetőeljárási törvény eljárás gyorsító intézkedéseit alkalmazva a cselekménytől számított 72 órán belül a Hatvani Járásbíróság elé állította.

A bíróság a férfival szemben 2 év - végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztés büntetést szabott ki, és elrendelte a pártfogó felügyeletét. Az ítélet nem jogerős.

 

