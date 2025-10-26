2 órája
Pusztító tűzzel küzdöttek a tűzoltók Szabolcsban – Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy garázs
Felcsaptak a lángok Balkányban.
Garázs égett Balkányban: Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy nagyjából húsz négyzetméteres garázs Balkányban, az Erdőskert utcában.
Slaggal kezdték meg a garázs oltását
A helyi önkéntes és a szakolyi önkormányzati tűzoltók megérkezése előtt a helyszínen tartózkodók slaggal próbálták oltani a lángokat. A rajok vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Az egységek már az utómunkálatokat végzik – olvasható a katasztrófavédelem oldalán.
