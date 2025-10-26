Pusztító tűzzel küzdöttek a tűzoltók Szabolcsban – Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy garázs

Garázs égett Balkányban: Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy nagyjából húsz négyzetméteres garázs Balkányban, az Erdőskert utcában.

Slaggal kezdték meg a garázs oltását

A helyi önkéntes és a szakolyi önkormányzati tűzoltók megérkezése előtt a helyszínen tartózkodók slaggal próbálták oltani a lángokat. A rajok vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Az egységek már az utómunkálatokat végzik – olvasható a katasztrófavédelem oldalán.

