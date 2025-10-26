október 26., vasárnap

Dömötör névnap

14°
+13
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

2 órája

Pusztító tűzzel küzdöttek a tűzoltók Szabolcsban – Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy garázs

Címkék#garázs#Katasztrófavédelem#láng#tűz

Felcsaptak a lángok Balkányban.

Szon.hu

Garázs égett Balkányban: Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy nagyjából húsz négyzetméteres garázs Balkányban, az Erdőskert utcában. 

Garázs égett Balkányban. A tűzoltók oltották el a tűzet.
Garázs égett Balkányban
Forrás: Illusztráció: Katasztrófavédelem / Szon.hu

Slaggal kezdték meg a garázs oltását

A helyi önkéntes és a szakolyi önkormányzati tűzoltók megérkezése előtt a helyszínen tartózkodók slaggal próbálták oltani a lángokat. A rajok vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Az egységek már az utómunkálatokat végzik – olvasható a katasztrófavédelem oldalán.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még, ez is érdekelheti:

Mint ahogy azt korábban megírtuk, különös esemény borzolta a kedélyeket éjjel Mátészalkán. Megfutamodott egy InterPici a vasútállomásról, és mintegy 4  kilométer megtétele után megállt.

Bővebben, hogy mi is történt pontosan, ide kattintva olvashatja el.

Mérgező anyag kioldódása miatt aggódik a hatóság. Termékvisszahívás: nem múlik el hét, hogy ne találjon kifogásolható vagy veszélyes terméket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Egy német forgalmazón keresztül került az országba egy veszélyes termék, amit gyerekeknek szánnak. A hatóság megállapította, hogy mérgező anyag oldódik ki a termékből, ezért visszahívták a kereskedelmi forgalomból. 

A visszahívott termékről ide kattintva olvashat bővebben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu