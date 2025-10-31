Lángoltak a sírok a temetőben!

A gyertyagyújtás veszélyei: az elkövetkező napokban várhatóan sokan kilátogatnak a temetőkbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Emellett többen otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak. Ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk meg, fontos mindent megtenni a tüzek megelőzéséért.

Gyertyagyújtás veszélyei: megelőzhetjük a bajt

Gyertyagyújtás veszélyei: erre figyelj!

Országos adatok: idén eddig 68 alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy azok környékén. A legtöbbször, 51 esetben a száraz növényzet gyulladt ki, 12 esetben a temetőben kihelyezett hulladéktárolók égtek, 5 alkalommal pedig sírhelyen csaptak fel a lángok.

A hasonló esetek megelőzése érdekében célszerű megtisztítani a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól. Csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsunk meg, és azt úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni. Az égő mécsest a sírtól való távozás előtt oltsuk el. A temetőben kihelyezett hulladékgyűjtőbe ne dobjunk izzó, forró tárgyakat. Aki a temetőben tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívószámot és értesítse a temető biztonsági személyzetét.

Sokan otthon is gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére. Az ezzel összefüggő lakástüzek leggyakoribb oka, hogy azokat valamilyen éghető anyag közelébe teszik, vagy felügyelet nélkül hagyják. Ha a gyertyát vagy mécsest egy tűzálló tálra, a gyúlékony tárgyaktól távolabb helyezzük, akkor nem vezet lakástűzhöz a megemlékezés. Az égő gyertyát vagy mécsest soha nem szabad őrizetlenül hagyni.

Akik Halloweent ünnepelnek és töklámpást készítenek, ügyeljenek arra, hogy a lámpás ne tudjon felborulni, és ne legyen a közelében semmi, ami meg tud gyulladni. Akik kültéren helyeznek el töklámpást, abba gyertya és mécses helyett elemes LED izzót tegyenek. Ez akkor sem okoz tüzet, ha a szél száraz faleveleket fúj oda, vagy felborítja a töklámpást. Volt olyan tűzeset pár éve térségünkben, amikor egy kiszáradt töklámpás meggyulladt egy családi ház bejárata előtt, a lángok elérték a ház stablonját is – szükség volt tűzoltói beavatkozásra. Halloween alkalmából sokan feldíszítik az otthonukat és elektromos izzósorokat, lámpásokat helyeznek el az otthonukban, vagy a kertjükben. A kertben csak kültéri használatra szánt égősort és lámpást alkalmazzanak. –hívta fel a figyelmet cikkében a katasztrófavédelem