A záhonyiak összefogtak a pusztító tűz után, hogy segítsenek Kati néninek

Portálunkon is beszámoltunk arról, hogy október 6-án lángra kapott egy lemez fedésű lakóház tetőszerkezete, több helyisége, valamint a hozzáépített fa szerkezetű melléképület a záhonyi Árpád utcában. A helyi és a kisvárdai hivatásos tűzoltók két gyorssugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet, de az ingatlan lakhatatlanná vált. A városban élők azonnal cselekedtek: a tűz után gyűjtést indítottak a záhonyiak – erről Helmeczi László polgármester a saját Facebook-oldalán számolt be.

A tűz lakhatatlanná tette az épületet, Kati néninek gyűjtést indítottak a záhonyiak

Fotó: Katasztrófavédelem

Gyűjtést indítottak a záhonyiak

A tűz másnapján ezt írta: az önkormányzat biztosította a tető ideiglenes lefedéséhez szükséges fóliát, a tűzoltók levonulása után pedig önkormányzati dolgozók és családtagok segítségével megkezdődött a romok eltakarítása. „Egy építészmérnök és egy kivitelező felmérte a házat – jó hír, hogy az épület javítható, a helyreállítás első lépése az új tetőszerkezet megépítése lesz. Kati néninek sikerült albérletet találni. A mindennapi étkezését az iskola konyha, hétvégén pedig a Tűzvirág Étterem (Szabó Barna és felesége, Pöttyi néni) biztosítja – nekik ezúton is hálásan köszönjük a felajánlást.

Sokan kérdezték, hogyan tudnának segíteni – jelenleg pénzbeli támogatásra van leginkább szükség, hogy a tetőhöz szükséges faanyagot meg tudjuk vásárolni.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

– Egy közeli településről már felajánlották a munkálatok elvégzését, így most minden adomány közvetlenül az újjáépítést segíti. A Tegyünk Együtt Záhonyért Egyesület (TEZÉRT) külön számlát nyitott a támogatások fogadására” – írta a polgármester, aki a hét közepén örömmel számolt be arról, hogy szépen gyűlnek az adományok, keddig 1,8 millió forint gyűlt össze. Helmeczi László ezt írta: Köszönjük a segítséget, Záhony! Szépen gyűlik a támogatás a leégett ház újjáépítéséhez – hálás szívvel köszönjük mindenkinek, aki eddig hozzájárult ehhez a nemes ügyhöz. Jó érzés látni, hogy ilyen összetartó, segítő közösségben élünk, ahol nem engedjük el a bajbajutottak kezét. A csapadékos idő miatt most a tető újjáépítése a legfontosabb feladat, ennek elkezdéséhez 3,5 millió forintra lesz szükség. Tisztelettel kérjük mindazokat, akik tehetik, hogy osszák meg ezt a felhívást, vagy ha még nem tették és lehetőségük van rá, támogassák a gyűjtést – tette hozzá.