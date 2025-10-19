október 19., vasárnap

Tragédia

2 órája

Sokkoló felvételek: friss fotók és videó a szabolcsi halálos baleset helyszínéről!

Címkék#karambol#videó#baleset#halálos baleset#fotó

A balesetben három személygépkocsi és egy mezőgazdasági vontató is érintett. Halálos baleset történt Demecsernél.

Szon.hu

Tragikus kimenetelű baleset történt vasárnap délelőtt Demecser és Gégény között, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. 

halálos baleset
Halálos baleset: egy férfi életét már nem tudták megmenteni
Fotó: Bozsó Katalin

A halálos balesetről itt számoltunk be már korábban:

Halálos baleset Demecsernél

Egy férfit a helyszínen megpróbáltak újraéleszteni, de sajnos életét vesztette. A balesetben többen is megsérültek: egy férfit súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. Egy férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy nőt és egy férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

A balesetben három személygépkocsi és egy mezőgazdasági vontató is érintett.

Úgy tudjuk, két személyautó előzött egy mezőgazdasági járművet Demecser határában. Későn észlelték, hogy szemből is érkezik egy jármű, ekkor történt a tragikus ütközés.

A rendőrségi helyszínelés órákig tartott, addig teljes útzár volt érvényben a szakaszon.

Tudósítónk a helyszínről küldött sokkoló képeket és videót:

Halálos baleset Demecsernél

Fotók: Bozsó Katalin

Ez is érdekelheti:

 

