Sokkoló felvételek: friss fotók és videó a szabolcsi halálos baleset helyszínéről!

Halálos baleset Demecsernél

Egy férfit a helyszínen megpróbáltak újraéleszteni, de sajnos életét vesztette. A balesetben többen is megsérültek: egy férfit súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. Egy férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy nőt és egy férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

A balesetben három személygépkocsi és egy mezőgazdasági vontató is érintett.

Úgy tudjuk, két személyautó előzött egy mezőgazdasági járművet Demecser határában. Későn észlelték, hogy szemből is érkezik egy jármű, ekkor történt a tragikus ütközés.

A rendőrségi helyszínelés órákig tartott, addig teljes útzár volt érvényben a szakaszon.

Tudósítónk a helyszínről küldött sokkoló képeket és videót: