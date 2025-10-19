2 órája
Sokkoló felvételek: friss fotók és videó a szabolcsi halálos baleset helyszínéről!
A balesetben három személygépkocsi és egy mezőgazdasági vontató is érintett. Halálos baleset történt Demecsernél.
Tragikus kimenetelű baleset történt vasárnap délelőtt Demecser és Gégény között, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Halálos baleset Demecsernél
Egy férfit a helyszínen megpróbáltak újraéleszteni, de sajnos életét vesztette. A balesetben többen is megsérültek: egy férfit súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. Egy férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy nőt és egy férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.
A balesetben három személygépkocsi és egy mezőgazdasági vontató is érintett.
Úgy tudjuk, két személyautó előzött egy mezőgazdasági járművet Demecser határában. Későn észlelték, hogy szemből is érkezik egy jármű, ekkor történt a tragikus ütközés.
A rendőrségi helyszínelés órákig tartott, addig teljes útzár volt érvényben a szakaszon.
Tudósítónk a helyszínről küldött sokkoló képeket és videót:
Halálos baleset DemecsernélFotók: Bozsó Katalin
