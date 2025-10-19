23 perce
Halálos baleset történt a szabolcsi útszakaszon
Három autó karambolozott vasárnap délelőtt. Halálos baleset történt Demecsernél.
Halálos baleset történt Demecser és Gégény között. Összeütközött három személyautó a Kodály Zoltán úton, azaz a 3827-es út 13-as kilométerénél. A nyíregyházi hivatásos és demecseri önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést - írta a katasztrófavédelem.
A társhatóságok is az esetnél dolgoznak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Halálos baleset történt
Az egyik autóban hárman utaztak. Mindhármukat a demecseri önkéntes tűzoltók szabadították ki feszítővágó segítségével.
Két személyautó előzött egy mezőgazdasági járművet Demecser határában. Későn észlelték, hogy szemből is érkezik egy jármű, amelynek nekiütköztek.
A rendőrség sajtóosztályától kapott információ szerint halálos áldozata van az ütközésnek.
Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot is, válaszukkal frissítjük cikkünket.
Ez is érdekelheti:
Kerítésnek csapódott egy autó a szabolcsi településen - Mentők és tűzoltók rohantak az esethez!