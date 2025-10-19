október 19., vasárnap

Nándor névnap

11°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Tragikus baleset történt Szabolcsban, súlyos sérültek is vannak - Videó és friss információk a helyszínről!

Címkék#karambol#baleset#halálos baleset#Demecser

Egy férfit az újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült megmenteni. Halálos baleset történt Demecsernél.

Szon.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk, halálos baleset történt vasárnap délelőtt Demecser térségében.

halálos baleset
Halálos baleset történt Demecsernél, egy súlyos sérültet mentőhelikopter szállított kórházba
Fotó: Bozsó Katalin, ill. shutterstock

A balesetben három személygépkocsi és egy mezőgazdasági vontató is érintett. A nyíregyházi hivatásos és demecseri önkéntes tűzoltók érkeztek ki az esethez. A rajok feszítővágó segítségével szabadítottak ki egy embert az egyik járműből. Az útszakaszt teljes szélességében lezárták - írta közleményében a katasztrófavédelem.

Már nem tudták megmenteni

Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot:

- A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Egy férfit az újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült sajnos megmenteni, a helyszínen életét vesztette. Egy férfit súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. Egy férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy nőt és egy férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba - tájékoztatták szerkesztőségünket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu