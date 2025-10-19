1 órája
Tragikus baleset történt Szabolcsban, súlyos sérültek is vannak - Videó és friss információk a helyszínről!
Egy férfit az újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült megmenteni. Halálos baleset történt Demecsernél.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, halálos baleset történt vasárnap délelőtt Demecser térségében.
A balesetben három személygépkocsi és egy mezőgazdasági vontató is érintett. A nyíregyházi hivatásos és demecseri önkéntes tűzoltók érkeztek ki az esethez. A rajok feszítővágó segítségével szabadítottak ki egy embert az egyik járműből. Az útszakaszt teljes szélességében lezárták - írta közleményében a katasztrófavédelem.
Már nem tudták megmenteni
Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot:
- A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. Egy férfit az újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült sajnos megmenteni, a helyszínen életét vesztette. Egy férfit súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. Egy férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy nőt és egy férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba - tájékoztatták szerkesztőségünket.
Kerítésnek csapódott egy autó a szabolcsi településen - Mentők és tűzoltók rohantak az esethez!