Szörnyethalt

4 órája

Versenyeztek, szörnyű tragédia lett a vége – eddig nem látott felvételek a halálos karambolról (fotók, videó)

Címkék#karambol#illegális verseny#autó#baleset#halálos baleset

Hatamas sebességgel csapódott egy traktornak, a helyszínen szörnyethalt a 22 éves férfi. Halálos baleset történt Demecser közelében vasárnap.

Szon.hu

Nehéz szavakat találni. Versenyzett a barátjával, majd hatalmas sebességgel egy traktornak csapódott, szörnyethalt egy 22 éves sofőr délután Demecsernél. Kiderültek a halálos baleset részletei.

halálos baleset
Halálos baleset. Szörnyű tragédiával végződött a két fiatal versenyzése
Fotó: Bozsó Katalin

Szörnyű tragédiáról számoltunk be vasárnap oldalunkon. Súlyos sérülésekkel és halálos áldozattal járó karambol történt Demecser és Gégény között.

Halálos baleset Demecsernél

Fotók: Bozsó Katalin

Elsődleges információkról a katasztrófavédelem adott hírt. A balesetben három személygépkocsi és egy mezőgazdasági vontató volt érintett. Több súlyos sérültet szállítottak kórházba. A helyszínre négy mentőegység érkezett, és mentőhelikoptert is riasztottak. Az egyik járműbe beszorultak, őket a demecserei önkéntes tűzoltók szabadították ki feszítővágó segítségével. Egy ember pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Versenyeztek a fiatalok, halálos balesettel végződött..

A baleseti helyszínelés órákig tartott. Súlyos dolgok derültek ki a karambol körülményeiről. A megdöbbentő információkról a Tények számolt be: versenyzett a barátjával, majd hatalmas sebességgel egy traktornak csapódott, szörnyethalt egy 22 éves sofőr délután Demecsernél. A másik illegális versenyző egy kocsival karambolozott, összesen négyen sérültek meg, egyikük életveszélyesen - írták oldalukon.

Eddig nem látott képek a demecseri halálos balesetről

Fotók: Bozsó Katalin

Két fiatal sofőr versenyzett egymással egy egyenes szakaszon, az egyikőjük utolért egy mezőgazdasági gépet és felakadt a tárcsájára. Ezután az árokba csapódott. Úgy tudni, ő az a fiatal férfi, aki az ütközéskor szörnyethalt. Társa, akivel versenyzett egy szemből érkező harmadik autóval ütközött össze frontálisan.

