Versenyeztek, szörnyű tragédia lett a vége – eddig nem látott felvételek a halálos karambolról (fotók, videó)
Hatamas sebességgel csapódott egy traktornak, a helyszínen szörnyethalt a 22 éves férfi. Halálos baleset történt Demecser közelében vasárnap.
Nehéz szavakat találni. Versenyzett a barátjával, majd hatalmas sebességgel egy traktornak csapódott, szörnyethalt egy 22 éves sofőr délután Demecsernél. Kiderültek a halálos baleset részletei.
Szörnyű tragédiáról számoltunk be vasárnap oldalunkon. Súlyos sérülésekkel és halálos áldozattal járó karambol történt Demecser és Gégény között.
Halálos baleset DemecsernélFotók: Bozsó Katalin
Elsődleges információkról a katasztrófavédelem adott hírt. A balesetben három személygépkocsi és egy mezőgazdasági vontató volt érintett. Több súlyos sérültet szállítottak kórházba. A helyszínre négy mentőegység érkezett, és mentőhelikoptert is riasztottak. Az egyik járműbe beszorultak, őket a demecserei önkéntes tűzoltók szabadították ki feszítővágó segítségével. Egy ember pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Tragikus baleset történt Szabolcsban, súlyos sérültek is vannak - Videó és friss információk a helyszínről!
Versenyeztek a fiatalok, halálos balesettel végződött..
A baleseti helyszínelés órákig tartott. Súlyos dolgok derültek ki a karambol körülményeiről. A megdöbbentő információkról a Tények számolt be: versenyzett a barátjával, majd hatalmas sebességgel egy traktornak csapódott, szörnyethalt egy 22 éves sofőr délután Demecsernél. A másik illegális versenyző egy kocsival karambolozott, összesen négyen sérültek meg, egyikük életveszélyesen - írták oldalukon.
Eddig nem látott képek a demecseri halálos balesetrőlFotók: Bozsó Katalin
Két fiatal sofőr versenyzett egymással egy egyenes szakaszon, az egyikőjük utolért egy mezőgazdasági gépet és felakadt a tárcsájára. Ezután az árokba csapódott. Úgy tudni, ő az a fiatal férfi, aki az ütközéskor szörnyethalt. Társa, akivel versenyzett egy szemből érkező harmadik autóval ütközött össze frontálisan.
