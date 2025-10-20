Versenyeztek, szörnyű tragédia lett a vége – eddig nem látott felvételek a halálos karambolról (fotók, videó)

Elsődleges információkról a katasztrófavédelem adott hírt. A balesetben három személygépkocsi és egy mezőgazdasági vontató volt érintett. Több súlyos sérültet szállítottak kórházba. A helyszínre négy mentőegység érkezett, és mentőhelikoptert is riasztottak. Az egyik járműbe beszorultak, őket a demecserei önkéntes tűzoltók szabadították ki feszítővágó segítségével. Egy ember pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.